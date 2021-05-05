В Сеть утекли первые подробности об очень ожидаемом процессоре Intel

Ядра Core и Atom в одном чипе

В Сети появились первые спецификации процессора Intel под названием Core-1800 на базе архитектуры Alder Lake-S. Немецкий портал Igor’sLAB, опубликовавший спецификации, отмечает, что вряд ли эта маркировка является финальным названием для массовых десктопных процессоров Intel нового поколения с нормами техпроцесса 10 нм, так ожидаемых отраслью и пользователями.

Новые чипы Intel 12 поколения для настольных и мобильных ПК, официальный анонс которых ожидается осенью 2021 г., получат совершенно новую гибридную архитектуру, которая по аналогии с платформой big.LITTLE компании ARM будет оснащаться вычислительными ядрами различной производительности. Судя по опубликованным спецификациям, модель Core-1800 получит восемь мощных вычислительных ядер класса Core (кодовое название Golden Cove) с поддержкой многопоточности и восемь экономичных ядер класса Atom (кодовое название Gracemont) – в сумме 24 логических ядра.

Согласно опубликованным данным, новый процессор имеет сравнительно невысокую базовую тактовую частоту, всего 1,8 ГГц, однако при разгоне двумя ядрами Core его тактовая частота будет повышаться до 4,6 ГГц, четырьмя ядрами – до 4,4 ГГц, и шестью ядрами – до 4,2 ГГц. В полном режиме турбо-ускорения тактовая частота ядер Core составляет 4 ГГц, при этом у ядер Atom она увеличивается только до 3,4 ГГц, но лишь у половины из восьми подобных, имеющихся у Core-1800.

Гибридная архитектура Intel идет в массы

Впервые гибридная архитектура Intel дебютировала в серии процессоров с низким энергопотреблением под названием Lakefield для недорогих мобильных устройств. Новые процессоры Intel Core 12 поколения для настольных и мобильных систем с архитектурой Alder Lake будут выпускаться с новым техпроцессом Enhanced SuperFin с нормами 10 нм, что является серьезным улучшением по сравнению с техпроцессом 14 нм, применяемым Intel для производства нынешних процессоров Core 11 поколения.

Фото: Igor’sLAB Спецификации процессора Intel Core-1800 на базе архитектуры Alder Lake-S

Модель Core-1800, судя по представленным характеристикам, является процессором, произведенным с соблюдением норм техпроцесса 10 нм и выпущенным в техническом степпинге B0. На практике это означает, что до этапа массового производства эти процессоры могут быть подвергнуты серьезным модификациям, в том числе, в плане тактовых частот.

Вторым серьезным нововведением нового поколения процессоров является то, что Alder Lake станет первой архитектурой Intel с поддержкой оперативной памяти следующего поколения – DDR5-4800, а также нового интерфейса PCIe Gen5. Наконец, новые процессоры Alder Lake получат новый разъем – Socket V или LGA1700. Для поддержки всех этих возможностей потребуются материнские платы нового поколения.

Фото: Videocardz.com Сравнение процессоров Intel 11 и 12 поколений

По инженерному образцу процессора трудно судить об уровне энергопотребления всей линейки Alder Lake в целом, однако на скриншоте со спецификациями Core-1800 TDP процессора заблокирован до 125 Вт на первом пределе мощности (PL1), но значение PL2 увеличено до 228 Вт.

Alder Lake: сроки выпуска и варианты

Компания Intel еще не называла дату начала поставок процессоров Alder Lake, однако по предварительным данным, квалификация линий и начало производства намечено на второе полугодие, а официальный анонс процессоров произойдет до окончания третьего квартала 2021 г.

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Новые процессоры получат различное количество ядер Core и Atom – в зависимости от предназначения. По предварительным данным, гибридные процессоры Alder Lake будут представлены как минимум пятью семействами: Alder Lake-S – для настольных систем, Alder Lake-P – высокопроизводительных ноутбуков, Alder Lake-М – маломощных устройств, Alder Lake-L – процессоры с преимущественным числом ядер Atom, и Alder Lake-N – процессоры для клиентских устройств (класса хромбук) для образовательного и потребительского сегментов.

У некоторых из этих процессоров будет количественное преобладание ядер Atom, у некоторых ядер Core, и также не исключено появление чипов для игровых ПК и ноутбуков высокого класса, оснащенных только ядрами Core для максимальной производительности в играх.