iRu представила серверы iRu Rock G на процессорах Intel Xeon Scalable 3 поколения

Российский производитель компьютерной техники iRu представил новую серию высокопроизводительных серверов iRu Rock G в исполнении Rack.

Серверы iRu Rock G построены на основе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения (Ice Lake). Эти процессоры оптимизированы для облачных сред, систем искусственного интеллекта и IoT, имеют от 8 до 40 ядер и широкий диапазон частот поддерживают до 6 ТБ оперативной памяти на процессор/сокет и дополнительные инструкции AVX-512.

Серверы iRu G1204, G1210, G2208, G2212, G2225 и G4224 предназначены для монтажа в стандартную серверную стойку и выпускаются в форм-факторах 1U, 2U и 4U. Машины выполнены на чипсете Intel C621A и рассчитаны на установку до двух процессоров Intel Xeon Scalable с TDP до 270 Вт, до 12 ТБ оперативной памяти DDR4 RDIMM/LRDIMM в 32 слота, от четырёх до 25 2,5/3,5-дюймовых накопителей SATA/SAS/NVME и до двух накопителей M.2 (Type 2280), в зависимости от модели.

Новинки снабжены слотами PCI Express 4.0, OCP 3.0, портами USB 3.0, портом VGA и последовательным портом, двумя гигабитными портами для подключения к сети и гигабитным портом для управления, а также блоками питания с резервированием 1+1 мощностью 800 или 1300 Вт.

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Серверы iRu Rock G будут доступны со склада в Merlion в мае 2023 г.