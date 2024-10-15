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Харченко Ольга

СОБЫТИЯ


15.10.2024 Merlion – официальный дистрибьютор БСТ 1
09.11.2023 Компания «Бизнес Система Телеком» выступила спонсором CNews FORUM 2023 1
11.09.2023 Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Харченко Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 29 3
Ruteq - Рутек 41 2
МТС - Система Телеком 239 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 1
Huawei 4677 1
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 1
Ростелеком 10948 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Крок - Croc 1964 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Corporation 12811 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Абсолют Банк 249 1
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 61 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 2
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 1
Intel Xeon Cooper Lake - Серия серверных микропроцессоров 8 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 35 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Intel SSF - Intel Scalable System Framework 5 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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