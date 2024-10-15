Индексная книга (каталог) CNews*
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Харченко Ольга
СОБЫТИЯ
|15.10.2024
|Merlion – официальный дистрибьютор БСТ 1
|09.11.2023
|Компания «Бизнес Система Телеком» выступила спонсором CNews FORUM 2023 1
|11.09.2023
|Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком» 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Харченко Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
|Абсолют Банк 249 1
|Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
|Альфа-Капитал УК 155 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Карапузов Алексей 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
|Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.