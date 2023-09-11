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Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком»

Компании Ruteq (АО «Рутек») и «Бизнес система телеком» (БСТ) подписали соглашение о производстве крупной партии крупногабаритных материнских плат серверного класса Х3216OСР-001 на производственной площадке «Рутек» в Саранске. Данные компоненты предназначены для использования в выпускаемых БСТ серверах «Иридиум». Об этом CNews сообщили представители Ruteq.

Серверы «Иридиум» разработаны командой БСТ и выпускаются под торговой маркой «Звезда». В настоящий момент продуктовая линейка включает три модели серверов: ИР-224Х, ИР-212Х и ИР-110Х. Серверы широко используются государственными и корпоративными заказчиками. Оборудование внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, а используемое в серверах встраиваемое программное обеспечение BIOS и BMC (собственная разработка БСТ) – в Реестр российского ПО.

Используемые в серверах «Иридиум» материнские платы Х3216OСР-001 поддерживают установку до двух процессоров Intel Xeon Scalable З (архитектура Cooper Lake/lce Lake), что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность решения. Изделие поддерживает микроархитектуру Intel и набор команд (AVX-512, VMD), технологию Speed Shift (скорость UPI link до 11,2 Гбит/с). Форм-фактор RTX (Rackmount Technology Extension) использует весь внутренний объем корпуса для оптимальных конфигураций ввода-вывода.

«Мощности наших предприятий позволяют в короткие сроки организовать массовое производство контрактной электроники, разнообразных современных электронных устройств и компонентов. Отличительная особенность линий – автоматизация настроек и прецизионный трехступенчатый оптический контроль, позволяющий осуществлять мониторинг всех технологических операций – от нанесения припойной пасты до проверки установленных компонентов. Технологические линии, имеющиеся в арсенале компании, позволяют производить как опытные и экспериментальные партии, так и крупносерийные заказы любой сложности. Сотрудничество с перспективными партнерами, такими как «Бизнес система телеком», позволяет нам развивать партнерскую сеть и внести ощутимый вклад в производство качественного российского «железа», – отметил генеральный директор АО «Рутек» Дмитрий Иванников.

«Для нас всегда на первом месте – интересы клиентов. Именно поэтому мы стремимся увеличить объемы производства и сделать наши продукты более доступными для конечных заказчиков. Для этого нужно развивать сотрудничество с ведущими российскими производителями электроники, которые помогают нам создавать импортонезависимые решения, конкурентоспособные по отношению к зарубежным аналогам. Это особенно актуально сейчас, когда политика импортозамещения служит мощнейшим стимулом для развития всего российского ИТ-рынка», – сказала заместитель генерального директора – исполнительный директор ООО «Бизнес система телеком» Ольга Харченко.

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Ruteq (АО «Рутек») – российский производитель вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Компания производит отечественную продукцию (ноутбуки, системы видеонаблюдения, цифровые радиостанции, цифровые АТС, роутеры и системы хранения данных), представляющую альтернативу импортным решениям.

ООО «Бизнес система телеком» – российский разработчик и производитель вычислительного, радио- и микроэлектронного оборудования и программного обеспечения под торговым знаком «Звезда». Компания обладает собственным производством полного цикла, что позволяет выполнять разработку радиоэлектронных устройств от идеи до промышленного образца.

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