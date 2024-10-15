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Merlion – официальный дистрибьютор БСТ

Merlion и «Бизнес Система Телеком» (БСТ), российская ИТ-компания, разработчик и производитель вычислительного и микроэлектронного оборудования, объявляют о подписании дистрибьюторского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

БСТ предлагает услуги и решения для различных корпоративных инфраструктурных задач.

Merlion, в качестве официального дистрибьютора БСТ, уже предлагает своим партнерам серверы серии «Иридиум», которые являются оптимальным решением для импортозамещения: серверы входят в Реестр Минпромторга России; сборка и тестирование проводятся в Москве, что сокращает сроки поставки; есть возможность конфигурирования решений для конкретных задач; поддержка двух процессоров Intel Scalable gen.3, которые в среднем на 30-50% производительнее процессоров gen.2; собственные система управления сервером и встроенное ПО обеспечивают оптимальную производительность и удобство; строгий контроль качества – все серверы проходят 72-часовое нагрузочное тестирование.

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«Сотрудничество с Merlion обеспечит обеим сторонам конкурентные преимущества: интеграция решений БСТ в портфель продуктов Merlion создаст возможности для кросс-продаж и расширит предложение для партнеров дистрибьютора – системных интеграторов – и их заказчиков. Доступность и доля присутствия продукции БСТ на российском ИТ-рынке будут расширены благодаря разветвленной сети дистрибуции Merlion», – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion.

«Партнерство позволит улучшить доступность нашей продукции на рынке, – отметила Ольга Харченко, заместитель генерального директора компании БСТ. – Наша цель – удовлетворить потребности партнеров и клиентов, поддерживая их в процессе цифровой трансформации и импортозамещения».

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