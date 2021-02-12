Голосовой помощник Google в обход компании заработал на ПК под Windows, Linux и macOS. Видео

Программист Мелвин Абрахам запустил Google Assistant на компьютерах под Windows, Linux и macOS, хотя изначально он для этих платформ не предназначался. В приложении реализованы все основные функции оригинального голосового помощника, но для его установки и запуска придется выполнить инструкцию, состоящую из 30 шагов.

Настольный ассистент Google

Виртуальный помощник Google Assistant (в России известен как «Google ассистент») заработал на операционных системах Windows, Linux и даже macOS. Это неофициальный порт сервиса – сама Google за все время существования у нее фирменного голосового ассистента (с мая 2016 г.) так и не реализовала в нем поддержку этих платформ.

Всю работу за специалистов Google, пишет портал Android Police, выполнил сторонний разработчик Мелвин Абрахам (Melvin L. Abraham) – он выложил все необходимую информацию для запуска «Ассистента» под Windows, macOS и Linux в своем профиле на GitHub. По словам Абрахама, созданное им приложение построено на фреймворке Electron. Оно также используется в фирменных приложениях сервисов Discord и Spotify.

Свое творение Абрахам распространяет на полностью бесплатной основе, и оценить приложение в действии может потенциально каждый владелец ПК или ноутбука под управлением указанных ОС. На деле все не так просто, потому что клиент неофициальный, и для его запуска придется выполнить немало дополнительных действий – для этого Абрахам даже подготовил инструкцию, состоящую из 30 пунктов.

Функций у настольного Google Assistant не меньше, чем у мобильного

Помимо прочего, от пользователя потребуется зарегистрироваться в облачном сервисе Google Cloud, который сам по себе платный, хотя и имеет бесплатный базовый тариф. Он вполне подойдет для реализации задуманного. Как пишет Android Police, запуск голосового помощника Google на ПК по методу Мелвина Абрахама – процесс довольно непростой, однако программистом для этого быть не обязательно – хватит багажа знаний обычного ПК-пользователя.

Что умеет настольный Google Assistant

Мелвину Абрахаму удалось создать полнофункциональную копию Google Assistant, способную выполнять те же задачи, что и версия помощника под Android. В число ее возможностей входит возможность выбора языка, который будет воспринимать ассистент – оригинальный помощник с 2018 г. понимает русский.

Настройки Windows-версии помощника Google

Приложение поддерживает светлую и темную темы интерфейса и может запускать помощника по комбинации клавиш, которую выберет пользователь. Версия программы под Windows 10 способна загружаться вместе с операционной системой, размещаться поверх остальных окон или, наоборот, сразу сворачиваться в пиктограмму в области уведомлений (в правый нижний угол, где часы). Перечень настроек приложения под Windows, macOS и Linux может отличаться в зависимости от платформы.

Помощнику можно задавать любые вопросы, как и его мобильной версии. Он может рассчитать расстояние от пункта А до пункта Б, уточнить погоду в нужном населенном пункте, рассказать о курсе акций или же найти необходимую информацию в интернете через поисковый сервис. Аналогичные функции программа также будет выполнять под Linux и macOS.

Запуск Google Assistant под WIndows

Запускать помощника можно по нажатию кнопки с пиктограммой микрофона справа внизу. Также можно использовать комбинации клавиш, кодовую фразу или же писать свои запросы текстом в соответствующем поле. Пользователю будет доступна история всех его запросов.

Google Assistant под macOS

Специалисты Android Police заметили, что не все команды, доступные в мобильном «Ассистенте», работали на его настольном неофициальном клоне. В частности, они не обнаружили режим постоянного прослушивания, что не позволяет ассистенту реагировать на команду «Ок, Google», а непрерывный разговор с помощником оказался более непоследователен, чем на других устройствах, хотя меню настроек подразумевает, что эта функция поддерживается.

Немного о голосовом помощнике Google

История «Google ассистента» началась в мае 2016 г., когда Google представила его на своей конференции I/O 2016. Он заменил собой другого помощника, Google Now образца 2012 г., поддержка которого была полностью прекращена в 2017 г.

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В отличие от Now, «Ассистент» научился поддерживать двусторонний диалог. Также он может отправлять вместо пользователя сообщения в популярные мессенджеры, совершать поиск в интернете и выполнять другие задачи, решать которые пользователям нужно было самостоятельно.

Смарт-дисплей с предустановленным Assistant

В январе 2018 г. на выставке CES 2018 г. Google Assistant показали в составе первых смарт-дисплеев – умных колонок со встроенными сенсорными дисплеями. Распространение таких устройств началось с лета 2018 г., а в мае того же года Google представила расширение для «Google ассистента» под названием Duplex, которое позволяет помощнику совершать вместо пользователя голосовые звонки, имитируя при этом человеческий голос. Благодаря этому помощник может, например, позвонить в парикмахерскую и назначить время стрижки.

На русском языке «Ассистент» заговорил в конце июля 2018 г.