«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила десктопную версию приложения «АТИ Мессенджер»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о запуске десктопной версии приложения «АТИ Мессенджер».

«АТИ Мессенджер» – приложение для коммуникации всех участников логистической цепочки: грузовладельца, экспедитора, перевозчика, водителя, зарегистрированных на «Бирже грузоперевозок ATI.SU». Является частью экосистемы сервисов, позволяющей оцифровать процесс транспортировки груза, от поиска контрагента до обмена закрывающими документами по факту доставки груза.

«АТИ Мессенджер» функционирует в двух версиях: как веб-приложение на сайте «Биржи грузоперевозок ATI.SU» и как мобильное приложение. В начале ноября этого года команда разработчиков компании выпустила его десктопную версию для Windows, которой можно пользоваться, не находясь онлайн на сайте. Основная задача новой версии мессенджера – предоставить альтернативу пользователям и возможность общаться в удобном формате: кто-то предпочитает работать с приложением на телефоне, кто-то – онлайн, а кому-то удобно иметь отдельный ярлык на рабочем столе и получать уведомления, даже когда браузер закрыт.

С помощью «АТИ Мессенджера» грузовладелец и грузоперевозчик могут в режиме реального времени договориться о перевозке. Экспедитор может быть на связи с водителем, быть в курсе передвижения груза на различных точках маршрута. По завершении процесса перевозки контрагенты могут обменяться документами.

Разработкой десктопной версии приложения «АТИ Мессенджер» занималась та же команда, что работала над веб-приложением без привлечения сторонних ресурсов. Для разработки была выбрана технология electron. Это популярный инструмент, который позволяет быстро поддерживать изменения в функционале. И все новые возможности, которые доступны на сайте Биржи, появляются в десктопной версии приложения автоматически. Команда постаралась сделать приложение максимально похожим на веб-версию, чтобы пользователям не нужно было привыкать к новому. При появлении обновлений необходимо только перезапустить программу, без каких-либо дополнительных действий.

В августе была выпущена бета-версия десктопного приложения с ограниченным функционалом, собрана обратная связь от пользователей, оперативно внесены соответствующие корректировки и улучшения. В настоящее время функционал десктопного «АТИ Мессенджера» полностью дублирует веб-версию. Также предусмотрены возможности общения в групповых чатах по заказам, создания каналов по интересам и публикации в них новостей для подписчиков. В планах на следующий год – доработка улучшений для Windows и релиз десктопного приложения для macOS.

При разработке «АТИ Мессенджера» особое внимание было уделено вопросам безопасности. Пользоваться продуктом и общаться с контрагентами могут только участники логистической отрасли с установленным личным паролем для входа на «Биржу грузоперевозок ATI.SU». Все передаваемые данные защищены криптографическими протоколами SSL или TLS.

«”АТИ Мессенджер” – первое десктопное приложение, созданное нашей командой. Поэтому можно сказать, что это новый шаг в развитии экосистемы цифровых сервисов, которую мы последовательно создаем, чтобы перевести всех участников логистической цепочки на работу в едином цифровом поле. В логистике много внимания уделяется переговорам, выстраиванию коммуникаций с партнерами, обмену данными, поэтому мы стараемся дать нашим пользователям максимально удобную именно им версию инструмента, чтобы они могли постоянно быть на связи», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU».