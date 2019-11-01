Клиенты Microsoft Defender ATP смогут получать индивидуальные консультации по безопасности

Microsoft анонсировал доступность нового сервиса Microsoft Threat Experts для клиентов платформы Microsoft Defender ATP. Теперь все подписчики платформы смогут получать индивидуальные консультации экспертов Microsoft по кибербезопасности и доступ к аналитическим данным по современным угрозам.

В случаях, когда требуется оперативное реагирование на внештатную ситуацию, пользователи в один клик смогут активировать службу Incident Response (IR) для немедленного предотвращения атак.

В рамках Microsoft Threat Experts клиенты смогут получить: дополнительные комментарии, объясняющие первопричину возникшей угрозы и предварительную оценку ее масштаба; анализ состояния технического парка и рекомендации по действиям в случае столкновения с потенциальной угрозой; определение возможных рисков и нужной степени защиты от новых видов атак; бесшовный переход на сервис немедленного реагирования на угрозы (IR), когда это необходимо.

Сочетание индивидуальных консультаций экспертов и системы оповещений об угрозах делают Microsoft Threat Experts комплексным решением для предотвращения угроз, обеспечивающим дополнительный уровень защиты организаций.