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Клиенты Microsoft Defender ATP смогут получать индивидуальные консультации по безопасности

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Microsoft анонсировал доступность нового сервиса Microsoft Threat Experts для клиентов платформы Microsoft Defender ATP. Теперь все подписчики платформы смогут получать индивидуальные консультации экспертов Microsoft по кибербезопасности и доступ к аналитическим данным по современным угрозам.

В случаях, когда требуется оперативное реагирование на внештатную ситуацию, пользователи в один клик смогут активировать службу Incident Response (IR) для немедленного предотвращения атак.

В рамках Microsoft Threat Experts клиенты смогут получить: дополнительные комментарии, объясняющие первопричину возникшей угрозы и предварительную оценку ее масштаба; анализ состояния технического парка и рекомендации по действиям в случае столкновения с потенциальной угрозой; определение возможных рисков и нужной степени защиты от новых видов атак; бесшовный переход на сервис немедленного реагирования на угрозы (IR), когда это необходимо.

Сочетание индивидуальных консультаций экспертов и системы оповещений об угрозах делают Microsoft Threat Experts комплексным решением для предотвращения угроз, обеспечивающим дополнительный уровень защиты организаций.

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