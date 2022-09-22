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Финляндия наложила арест на активы Yandex

В Финляндии наложен арест на имущество компании Yandex. В этой стране она владеет дата-центром, а также оказывает услуги заказа такси под брендом Yango. Причиной стало введение санкций против основателя Yandex Аркадия Воложа.

Заморозка активов Yandex в Финляндии

Власти Финляндии заморозили активы, находящиеся в стране у компании Yandex (головная структура российского «Яндекса»). Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat.

Причиной стало включение в санкционные списки Евросоюза (ЕС) основателя и крупнейшего акционера Yandex Аркадия Воложа. Решение об этом было принято в июне 2022 г. После этого Волож покинул пост гендиректора Yandex и вышел из его совета директоров. Также Волож решил, что семейный траст, управляющие его долей в Yandex, не будет принимать от него никаких указаний.

Ранее в санкционных списках ЕС оказался и главный операционный директор Yandex Тигран Худавердян, который также покинул свой пост после введения санкций. В то же время сама компания Yandex не находится в санкционных списках ЕС.

Какую деятельность в Финляндии ведет Yandex

В Финляндии работает служба заказа «Яндекс.такси», являющаяся совместным предприятием Yandex и Uber. Услуги в стране предоставляются службой под брендом Yango.

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Yandex лишился активов в Финляндии

Кроме того, Yandex владеет центром обработки данных (ЦОД) в финском городе Мянтсяля. Причем отработанное тепло данного ЦОД используется для производства централизованного теплоснабжения Мянтсяля.

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Весной РБК сообщал, что финская энергетическая компания Nivos Energia отключила подачу электроэнергии в дата-центр Yandex, и ЦОД перешел на работу от генераторов. После этого Yandex переименовала свою одноименную финскую «дочку» в Global DC. К моменту публикации в пресс-службе «Яндекс» ответить на вопрос CNews относительно заморозки своих активов в Финляндии не смогли.

Проблемы Yandex с владельцами облигаций

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине торги акциями Yandex на американской бирже Nasdaq были приостановлены. Это предоставило владельцам облигаций компании на общую сумму $1,25 млрд право требовать их досрочного погашения.

В июне, после переговоров с владельцами облигаций, было достигнуто соглашение: за каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс компания заплатит $140 тыс наличными и 957 акциями класса «А».

Игорь Королев

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