«Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже

«Яндекс» остановил работу сервисов экспресс-доставки в столицах Великобритании и Франции, которые проработали там меньше года. Процесс ликвидации подразделений в Лондоне и Париже завершится через два-три месяца, найти покупателей бизнеса не удалось.



Закрытие французской и британской доставок «Яндекса»

Сервисы экспресс-доставки продуктов от «Яндекса» в Париже и Лондоне прекращают работу, пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Яндекс.лавке» и Yandex.Go.

Французское подразделение уже ликвидируют, процесс завершится через два-три месяца. Покупателя британского подразделения российской компании найти не удалось. По словам собеседника издания, «Яндексу» был нужен «новый игрок с деньгами», но таких на рынке нет, а те, что есть, обладают своими платформами.

Представители «Яндекса» комментировать переговоры о продаже британского бизнеса не стали, но сообщили, что поменяли бизнес-модель в Лондоне и Париже. Теперь компания сосредоточится на ИТ-решениях по управлению доставкой сторонним заказчикам – за это будет отвечать новое подразделение «Яндекса» Yango Deli Tech.

Покупателей на подразделения доставки «Яндекса» в Лондоне и Париже не нашлось

Как сообщают в компании, Yango Deli Tech будет помогать партнерам настроить и оптимизировать все процессы – систему управления складом, приложения для сборщика, маршрутизацию «последней мили» и BI-дашбордов, помогающих мониторить доставку в реальном времени, системы автозаказа и роботов-кладовщиков. Клиентами в Европе могут стать владельцы сервисов экспресс-доставки, представители онлайн-торговли и традиционного ритейла.

В «Яндексе» также отмечают, что планируют сделать акцент на продажу технологий, так как на рынке пока нет «готовых пакетных решений» для бизнеса. Интерес к такому формату компания сейчас видит в странах СНГ и на Ближнем Востоке.

Также известно, что по модели экспресс-доставки «Яндекс» продолжит работать в России и Израиле.

Когда «Яндекс» вышел за границу

Напомним, «Яндекс» вышел за рубеж с экспресс-доставкой продуктов в ноябре 2020 г. Первым заграничным подразделением стал филиал в Тель-Авиве под брендом Deli. В августе 2021 г. сервис Yango Deli запустили в Париже.

Сервис работал по модели «Яндекс.лавки» – это быстрая доставка продуктов с локальных мини-складов. В Париже заказать продукты в течение 15 минут можно было в десяти городских округах, а также в коммунах Булонь-Бийанкур, Исси-ле-Мулино и Монруж. В октябре 2021 г. сервис появился в Лондоне.

Уход на фоне кризиса

О том, что «Яндекс» может покинуть европейский рынок на фоне многочисленных зарубежных санкций, в марте 2022 г. писал Bloomberg. По информации журналистов, компания планировала закрыть французское подразделение и продать бизнес в Великобритании. Представители «Яндекса» подтверждали эти сообщения, отмечая, что конкуренты и инвесторы проявляют интерес к бизнесу в Лондоне. В компании добавляли, что рынок экспресс-доставки в столице Великобритании «высококонкурентный».

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Журналисты Bloomberg связывали решение российской компании с падением ее акций на мировых биржах и проблемах с долгами. По оценкам агентства, рыночная стоимость компании упала с рекордных $31 млрд долларов в ноябре 2021 г. до $6,8 млрд после начала спецоперации.

Так, у «Яндекса» были выпущены конвертируемые облигации на $1,25 млрд, однако после 24 февраля 2022 г. иностранные биржи (NASDAQ, LSE) приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками компании. Это позволило держателям конвертируемых облигаций досрочно их погашать. Чтобы иметь возможность это сделать, «Яндексу» потребовалось иметь на счетах необходимое количество денег. В том, что их нет, компания призналась 3 марта 2022 г. опубликовав сообщение для акционеров о том, что «Группа сейчас не располагает достаточными ресурсами для полного погашения облигаций». Для переговоров о долгах и реструктуризации облигаций представители «Яндекса» привлекли финансового консультанта американской фирмы A & M, Alvarez & Marsal.

В начале августа 2022 г. стало известно, что российские власти пошли на беспрецедентную меру поддержки частных компаний и согласились дать крупным российским ИТ-игрокам субсидию, чтобы те избежали технического дефолта по еврооблигациям. Среди компаний оказался и «Яндекс».

Усугубило положение российской компании на европейских рынках и то, что в санкционные списки попал управляющий директор и гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян, который вскоре после этого подал в отставку, покинув совет директоров, пост заместителя гендиректора Yandex N.V. и оставив должности в голландских дочерних структурах компании. Евросоюз наложил на него санкции 15 марта 2022 г. – они предполагают арест активов и запрет резидентам ЕС сотрудничать с этим физическим лицом. Также Худавердян был включен в санкционные списки Великобритании.

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В материалах ЕС свое решение объясняют тем, что Худавердян присутствовал 24 февраля 2022 г. на встрече крупных российских предпринимателей с Президентом России Владимиром Путиным, и это означает, что он входит в круг тех, кто поддерживает его политику по отношению к Украине. Также в пояснительной записке к санкционному списку упоминается заявление бывшего руководителя проекта «Яндекс.новости» Льва Гершезона, который заявил, что «Яндекс» помогает «скрывать от россиян информацию» о событиях на Украине, фильтруя новости в поиске браузера.