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«Ростелеком» и «Яндекс» представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и «Яндекс», российская технологическая компания, объявили о сотрудничестве в развитии и продвижении облачных сервисов и услуг.

Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов «Ростелекома» для клиентов в корпоративном и государственном сегментах. Все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к таким информационным системам.

Соответствующее соглашение подписали первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

«В рамках новой стратегии „Ростелеком“ делает ставку на развитие современных цифровых сервисов в партнерстве с сильнейшими игроками рынка. Яндекс, бесспорно, обладает уникальными компетенциями в разработке софта и сервисов. Объединение усилий позволит нам разработать актуальные решения, которые помогут органам власти и бизнесу в цифровизации своих процессов. Уверен, от нашего сотрудничества выиграют все — и в первую очередь потребители новых сервисов и услуг», — сказал Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома».

Яндекс запустил платформу Yandex.Cloud в 2018 г. — за три года к ней подключились почти 10 тыс. компаний, только за последний год объем потребления сервисов крупным бизнесом вырос в пять раз.

Дмитрий Степанов

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