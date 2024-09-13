Ozon арендует серверы в 14 странах, включая дальнее зарубежье

Ozon провел тендер на аренду серверов в 14 странах СНГ и дальнего зарубежья. Маркетплейс включил в список несколько иностранных государств, в которых не осуществляет доставку товаров.



Зарубежные ЦОД для Ozon

Российское юрлицо Ozon, ООО «Интернет решения», провело тендер на аренду до конца 2025 г. серверов в 14 иностранных государствах, выяснил RB. Тендер уже завершен, но его результаты не раскрываются. Цели тоже не уточняются.

В перечне стран указаны Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Грузия. Туда маркетплейс доставляет товары. В списке есть также Израиль, Турция, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, континентальный Китай и Гонконг. О работе в этих странах, по данным издания, Ozon официально не заявлял.

В каждой стране планируется арендовать по восемь серверов, в Китае — шесть, а в Гонконге — два. Целевая конфигурация серверов: ОС Ubuntu 22.04, процессорыIntel Xeon E-2288G 8C/16T 3.7 GHz, оперативная память 64 GB, накопитель 2x 480GB SSD, доступ в интернет со скоростью 1 ГБ. Для иностранных государств возможно снижение по интернету до 100 МБ.

Плюсы и минусы географической распределенности

Использование группы отдельных ЦОДов, аренда серверов в разных юрисдикциях — обычная практика для крупных компаний и проектов, так, например, делает Telegram, сказал генеральный директор ООО «Лэвл 7» Денис Кузьмичев.

Официальный портал госорганов Тюменской области Маркетплейсу Ozon потребовались сервера на территории 14 стран

Он пояснил, что децентрализация серверных групп необходима для повышения устойчивости системы: «Если маркетплейс будет хранить все свои мощности и данные в одном ЦОДе, то в случае техногенной или технической катастрофы, хакерской атаки на ЦОД, весь проект будет находиться под угрозой».

Но в таком подходе есть дополнительные сложности и расходы. Аренда одного сервера средней конфигурации будет стоить от 100 тыс. руб. в год, по оценке Кузьмичева. Могут возникнуть и непредвиденные расходы, куда можно отнести, помимо прочего, и транзакционные риски и издержки при проведении платежей в иностранные банки.

Кроме того, нужно учитывать местное законодательство и расстояния при обмене данными.

Дефицит российских ЦОД

В августе 2023 г. технический директор Ozon Антон Степаненко рассказал в интервью CNews о дефиците ЦОД в России. «Я бы сказал, что можно говорить о дефиците высоконагруженных стоек с высокой отказоустойчивостью Tier III +, так как при большом количестве предложений на рынке в целом выбор именно в этом сегменте достаточно ограничен. Найти достойного партнера, который соответствует критериям крупного бизнеса, сейчас крайне затруднительно», — сказал тогда Степаненко.

Нехватка в стране мощностей в дата-центрах начала ощущаться в 2022 г. на фоне увеличивающегося спроса на российские облачные сервисы. Отечественные компании переносили свою ИТ-инфраструктуру в российские облака из-за ухода из страны иностранных провайдеров и разрыва цепочек поставок зарубежного оборудования.

В январе 2024 г. CNews писал, что стоимость аренды стоек в коммерческих ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге за 2023 г. выросла на 2% и 13% соответственно, а в 2024 г. цены на colocation в России продолжат расти как минимум на 5–7%.

В мае 2024 г. глава Минцифры России Максут Шадаев предложил подключить к программе льготного кредитования строительство ЦОД.