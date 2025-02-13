ТФ «Николь» внедрил Axelot WMS на складе в Омске

ТФ «Николь» теперь управляет логистикой с помощью Axelot WMS. Система от Axelot пришла на склад на смену прежней в рамках проекта модернизации ИТ-ландшафта. Одновременно с внедрением Axelot WMS в компании «Николь» также проходила замена корпоративной информационной системы. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ТФ «Николь» присутствует на рынке автокомпонентов в России с 1995 г. В портфеле компании такие торговые марки, как: «Лада-имидж», «Белмаг», «АкТех», «Трек», Fenox, «Лузар», Yokohama, Dunlop, Viatti и др.

Внедрение системы управления складом Axelot WMS прошло на складе компании ТФ «Николь» в Омске. Его площадь составляет 20 тыс. кв.м, ассортимент хранимой продукции достигает более чем 100 тыс. SKU.

Внедрение системы позволило: повысить точность выполнения складских операций; эффективнее использовать складские площади; фиксировать все действия складских работников и операторов в системе управления складом; отслеживать историю товародвижения на складе.

Специалисты Axelot реализовали ряд решений, чтобы адаптировать Axelot WMS под потребности складской логистики компании.

Контроль сроков зарядки аккумуляторных батарей. Axelot WMS следит, чтобы каждый аккумулятор, отгружаемый в заказ, был заряжен. Это исключает доставку покупателям продукции ненадлежащего качества. Заряд аккумулятора система определяет исходя из установленных сроков и фактически произведенных сервисных работ.

Коробочный отбор с уникальной маркировкой. В рамках склада есть отдельные зоны, отбор из которых выполняется только в разрезе коробов. Каждый из них имеет свой уникальный номер, по которому фиксируется отгрузка конкретного короба клиенту. Использование уникальных этикеток исключает ошибки при сборке заказов и обеспечивает полную прозрачность движения товаров.

Жесткий контроль порядка и приоритетности отгрузки. Только завершив одну задачу, можно браться за следующую. Такая строгость минимизирует ошибки и оптимизирует процессы. Например, в рамках рейса у нескольких заказов на отгрузку может быть как одинаковый, так и разный приоритет загрузки в транспортное средство. WMS отслеживает, чтобы: в первую очередь отгружались заказы с высоким приоритетом; задачи по следующему заказу на отгрузку не выдавались в работу, пока не выполнены задачи по предыдущему.

Приоритезация обработки рейсов по требованию дня недели, времени отгрузки и внутреннему числовому приоритету. В Axelot WMS реализован алгоритм, позволяющий определять последовательность обработки в зависимости от различных критериев и их комбинации. Этот инструмент позволяет расширить доступные для покупателей уровни сервиса.

Географическое деление заказов на отгрузку. При определении очередности система учитывает также характеристики адреса назначения и запланированный способ доставки. Самый высокий приоритет имеют заказы с самовывозом.

Разные этикетки для разных стран и способов доставки. Система позволяет печатать уникальные этикетки для каждого места хранения, в зависимости страны и способа доставки, устраняя путаницу и ускоряя процессы, что особенно актуально для международных отправок.

Контроль моточасов складской техники. В начале работы на складской технике, производится запрос информации о текущих показателях моточасов. Полученные данные фиксируются в регистрах и помогают планировать и контролировать проведение ТО.

Система Axelot WMS была интегрирована с новой корпоративной информационной системой ТФ «Николь», для настройки обмена проектная команда использовала интеграционное решение на базе Datareon Platform. Интеграция позволила реализовать непрерывность бизнес-процессов, в которых задействованы обе системы. Например, контроль закупок от поставщика: из КИС выгружается документ «Приобретение товаров и услуг», а плановая информация по партиям заполняется на основании данных, полученных из WМS по результатам приемки.