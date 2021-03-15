Спецпроекты

GreenMDC и «ЦОДы Карелии» заключили партнерское соглашение

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

По словам ректора Петрозаводского государственного университета Анатолия Воронина, до 2025 года в Республике Карелия будет завершен стратегически важный для этого северного региона проект по созданию сети ЦОДов, в котором планирует принять участие санкт-петербургский производитель модульных дата-центров — компания GreenMDC. Предполагается, что в указанные сроки, объем мощностей сети ЦОД составит порядка тысячи стойкомест.

В рамках инвестиционного проекта спинн-офф компании Петрозаводского государственного университета ООО «ЦОДы Карелии» в Карелии до 2025 года планируется построить распределенную сеть дата-центров, которая, по предварительным оценкам, займет от 10% до 15% российского рынка облачных сервисов. В связи с этим в конце 2020 г. компания «ЦОДы Карелии» заключила соглашение с производителем модульных дата-центров GreenMDC, в рамках которого стороны договорились о совместной реализации проектов на базе технологических решений GreenMDC.

Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC, отметил: «Для достижения экономии при эксплуатации дата-центра за счет северного климата компании «ЦОДы Карелии» необходимо нестандартное энергоэффективное решение с косвенным фрикулингом и адиабатическим охлаждением. GreenMDC уже имеет опыт применения таких технологий и готов разработать решение под требования проекта на базе своих модульных ЦОДов. С одной стороны, это позволит еще раз продемонстрировать высокий уровень компетенций команды GreenMDC, которая способна решать нетривиальные задачи на высоком уровне. С другой — партнерство с дочерней компанией ПетрГУ предоставит будущим клиентам своевременное и качественное сервисное обслуживание инженерной инфраструктуры. Это особенно актуально, если мы говорим об эксплуатации дата-центров в регионах, где наблюдается дефицит квалифицированных кадров на местах».

Пилотный модульный дата-центр планируется реализовать в следующем году на территории филиала АО «АЭМ-технологии «Петрозаводскмаш». Проект будет направлен на предоставление облачных сервисов и услуг. Программное обеспечение для цифровых решений в том числе будет разработано в ПетрГУ. Это позволит обеспечить интеграцию различных систем, в частности прогнозную аналитику производственных процессов и повышение производительности труда. Первыми клиентами МЦОДа станут карельские ИТ-компании.

Алексей Штыков, генеральный директор ООО «ЦОДы Карелии», сказал: «Представляемый проект нацелен на создание в Республике Карелия опорной сети арктических центров обработки данных (ЦОД) мирового уровня, обладающих преимуществами в скорости обработки данных, плотности их размещения, энергоэффективности и экономичности эксплуатационных решений, за счет особенностей географического положения и оптимального климата. Республика Карелия выбрана, как регион, полностью отвечающий требуемым параметрам: температура, влажность, сейсмоустойчивость, высокая степень информационной безопасности. Наличие дешевых и экологичных источников электроэнергии и линий связи с высокой пропускной способностью дает возможность реализации проектов большого объема. Совокупность преимуществ Карелии даёт возможность реализовать проект по созданию ЦОД с экономией до 20% и в дальнейшем эксплуатировать инфраструктуру с экономией до 30% по сравнению с реализацией аналогичных проектов в других регионах РФ. Проект помимо высокой востребованности, привлекательных экономических параметров объективно направлен на развитие цифровой независимости страны, стимулирование развития передовых отечественных технологий хранения и передачи данных, формирование новых резидентов Арктической зоны РФ, упрощения для резидентов РФ условий ведения бизнеса в Евросоюзе, включая развития торгово-экономических связей с Финляндией».

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