Воронежцы стали чаще интересоваться корейскими товарами

Жители Воронежской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января 2024 г. трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым популярным днем для поиска товаров в глобальной сети стал понедельник, 15 января 2024 г. Трафик в этот день почти на 25% превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Заметно вырос интерес воронежцев к корейским товарам. Трафик к ресурсам, где можно приобрести косметику и одежду, за первые недели января 2024 г. увеличился в 2-2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Среди российских маркетплейсов наибольшую динамику показал KazanExpress, объем передачи данных на него повысился на 64%. Вторым по темпам роста трафика стал Wildberries с показателем 55%, у Ozon – 26%. Жители Воронежской области активнее выбирают товары в мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к Lamoda вырос на 67%.

«Онлайн-шопинг все больше привлекает воронежцев. Праздничные дни и морозная погода стали катализаторами интереса жителей региона к покупкам на маркетплейсах. Чтобы процесс выбора и заказа товаров был комфортным, в прошлом году мы улучшили качество мобильного интернета в Воронеже, Россоши, Богучаре, Нововоронеже, Лисках, Козловке, Хлебном и других населенных пунктах», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Юрий Рулев.

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