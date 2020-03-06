Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%

Tele2, российский оператор мобильной связи, опубликовал рейтинг мобильных устройств за 2019 г. По итогам отчетного периода смартфоны заняли 71% от общего числа устройств, при этом по России доля 4G-аппаратов среди смартфонов за год увеличилась на 13 п. п.

Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 г. рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири – до 80%. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 83%.

Доля смартфонов среди всех устройств (кнопочных телефонов, планшетов, роутеров и пр.) в сети Tele2 увеличилась до 71%. Лидером в России по этому показателю остается Московский регион, где проникновение таких устройств составляет 91%. При этом доля смартфонов среди телефонов в столице достигла 97%.

По итогам 2019 г. самыми популярными стали устройства с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов – их доля увеличилась на 7 п. п. год к году и составила 31% от всех смартфонов в сети Tele2. Второе место занимают аппараты с диагональю от 5 до 5,4 дюйма, их количество в 2019 г. по сравнению 2018 г. снизилось на 9 п. п. до 28% в сети оператора. При этом особой популярностью аппараты с большим экраном пользуются в Москве. Их доля в регионе достигла 32%.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (11%). Она наиболее востребована пользователями в Московском регионе, где на iOS приходится 18% от всех операционных систем.

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 79%. Наибольшее проникновение таких устройств зафиксировано в Сибири – 82%.