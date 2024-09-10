Аналитика МТС: Китай обошел Таиланд и Турцию по популярности у якутян летом 2024 года

МТС с помощью сервиса путешествий МТС Travel проанализировала поездки жителей Якутии за границу летом 2024 г. Согласно данным, Китай оказался на первом месте в рейтинге популярных направлений дальнего зарубежья. Турпоток в Поднебесную вырос на 51% год к году, при этом количество зарубежных поездок у жителей Республики в целом выросло на 9%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди зарубежных стран популярным местом после Китая по количеству поездок якутян остается Турция. В летнем сезоне 2024 г. 20% всех путешествий за границу были в эту страну. Китай возглавил рейтинг популярных направлений по спросу у жителей Якутии – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке составила 21%. На третьем месте оказался Таиланд с долей – 11%, четвертую и пятую строчки заняли Абхазия и Казахстан с долей 10% и 8% соответственно. Однако, прошедшим летом якутяне совершили в эти страны на 16% поездок меньше, чем годом ранее.

В целом в России спрос на летний отдых в Юго-Восточной Азии, к которой относится и Таиланд, в целом активно растет. За год количество поездок по этому направлению увеличилось на 72%. Самый существенный прирост по поездкам россиян летом 2024 г. был у Вьетнама, куда с февраля 2024 г. появились прямые рейсы. Благодаря упрощению логистики турпоток в страну подскочил в 3,7 раз в годовом сопоставлении. Как следствие Вьетнам поднялся с третьей на вторую строчку в топе популярных стран Юго-Восточной Азии, обогнав Индонезию. На первом месте – Таиланд, туда приходится подавляющее большинство (71%) поездок в регион.

Еще одним направлением дальнего зарубежья, куда россияне стали ездить активнее этим летом, стал Гонконг. По сравнению с прошлым летним сезоном спрос у туристов на отдых в Гонконге вырос почти вдвое (+91%).

Согласно данным сервиса МТС Travel, общий турпоток за границу летом вырос на 10% год к году. Доля поездок в страны дальнего зарубежья составила 56%, годовая динамика для этого направления – +14%. Менее выраженный рост у путешествий в страны ближнего зарубежья — на 4%.

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе обезличенной Big Data МТС. Учитывались поездки за границу в летних сезонах 2023 и 2024 гг. Были проанализрованы поездки, завершившиеся в России. Не учитывались поездки длительностью менее двух дней и более 31 дня с целью исключить транзитные и нетуристические посещения стран. Исключены частотные поездки в одну и ту же страну.