Merlion начинает поставлять в Россию серверные шкафы турецкого производителя Lande

Merlion и компания Lande A.S., турецкий производитель серверных шкафов и аксессуаров, ведущий свою деятельность с 2012 г., подписали дистрибьюторское соглашение. Документ вступил в силу, бессрочный, даёт Merlion статус «Официальный дистрибьютор Lande в России».

На склад Merlion (ставшего крупнейшим в пуле дистрибьюторов Lande) уже поступила первая партия продукции вендора – профессиональные ИТ-решения, такие как: 19-дюймовые серверные шкафы и аксессуары, шкафы для сетевого оборудования, серверные шкафы и стойки для дата-центров Lande.

«Сегодня Lande предлагает одну из самых широких линеек ИТ- и телеком-конструктивов для структурирования сетей. Merlion обладает крупнейшим каналом сбыта в России, что открывает для нас новые возможности. Надеемся, и более чем уверены, что наши общие с дистрибьютором усилия предоставят рынку высококлассный продукт и, главное, удобный сервис», – говорит Сергей Трапани, генеральный директор компании «Ланде Рус».

«Те категории продукции, которые выпускает компания Lande, у российских системных интеграторов и их клиентов и заказчиков очень востребованы, – отметил Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion. – Если учесть общую текущую ситуацию с реализацией проектов при участии брендов, соответствующих российскому законодательству в части поставок ИТ-оборудования, – наше сотрудничество с одним из ведущих турецких производителей имеет очевидные перспективы».

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Своим партнерам дистрибьютор при участии команды Lande планирует оказывать содействие и помощь при разработке проектов и подготовке к тендерам и конкурсам, также планирует знакомить с выпускаемой продукцией вендора, включая новинки и решения под крупные проекты.