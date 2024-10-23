Турция тайно запретила экспорт в Россию процессоров, карт памяти и еще 40 наименований товаров

Турция тайно запретила экспорт в Россию товаров, связанных с американскими военными технологиями. Это произошло после того, как Вашингтон предупредил Анкару о возможных последствиях таких поставок. В перечень запрещенных для экспорта в Россию товаров вошли, в том числе электронные компоненты.

Ограничения на экспорт в Россию

Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий гражданских товаров американского происхождения, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом в конце октября 2024 г. сообщила газета Financial Times.

По информации Financial Times, власти Турции ввели ограничения в последние недели, внеся изменения в электронную таможенную систему страны. Ограничения затрагивают гражданские детали, в том числе микрочипы и системы дистанционного управления, которые могут быть использованы в оружии. В перечень запрещенных для экспорта в Россию товаров вошли, в том числе электронные компоненты, которые используются в ракетах и беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Речь идет, в частности, о процессорах и картах памяти. Также перечень включает станки и другое оборудование, используемое для производства оружия.

Один из источников рассказал изданию о том, что Турция не стала объявлять о введении ограничений публично по политическим соображениям. По данным издания, запрет ввели после того, как Вашингтон предупредил Анкару о последствиях такой торговли с Москвой. Для того чтобы оказать давление на Турцию, администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) даже отправляла в Турцию высокопоставленных чиновников. Американская сторона настаивала на принятии мер по ограничению экспорта товаров двойного назначения из Турции в Россию и введении санкций против турецких компаний, выступающих посредниками в таких поставках. В августе этого года помощник главы Министерства торговли (Минторг) США Мэттью Аксельрод (Matthew Axelrod) предупредил турецких чиновников, что Анкаре грозят последствия, если она не предпримет шагов по прекращению торговых отношений с Россией в сфере товаров военного назначения.

Экспорт товаров двойного назначения из Турции в Россию резко вырос в 12 раз вскоре после начала ведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. В первые месяцы СВО, согласно официальной статистике турецких властей, объем экспорта таких товаров составлял около $3 млн в месяц и достиг пика в декабре 2022 г. - $38 млн за месяц. В августе этого года объем экспорта составил около $4,1 млн.

Журналисты Financial Times предполагают, что сокращение объемов турецкого экспорта товаров двойного назначения в Россию может быть связано с удлинением цепочки посредников, в число которых добавились Казахстан и Азербайджан. Новые торговые ограничения Анкары на экспорт в эти страны не влияют, отмечает издание.

Параллельный импорт

Параллельный импорт позволяет ввозить в Россию иностранные товары и не получать на это согласие производителя. С 29 марта 2022 г. Правительство России разрешило ввозить в страну продукцию без согласия производителя.

По новым правилам ретейлер может купить продукцию не от производителя через его дистрибьюторов, а у других продавцов, самостоятельно импортируя товар в Россию, а до марта 2022 г. такое поведение госорганы оценивали как нарушение закона, сейчас это легально.

Каждая страна самостоятельно решает, требуется ли для ввоза разрешение от правообладателя. По международным правилам торговли параллельный импорт разрешен не только в России - еще, например, в Соединенных Штатах, Турции, Канаде и других странах. На юридическом языке это значит режим исчерпания права: он определяет момент, когда правообладатель перестает определять судьбу товара.

Статистика

Согласно опубликованной июле этого года данных турецкого статистического агентства TurkStat, экспорт товаров из Турции в Россию в первом полугодии 2024 г. упал на 28,3% к тому же периоду 2023 г. - до $4,16 млрд, к примеру, год назад в первой половине было $5,8 млрд. В том числе в июне этого года Турция отправила в Россию товары на $670 млн, а месяцем ранее - $784 млн, что почти на 30% меньше, чем в июне прошлого года, когда это цифра была равна $956 млн.

В 2023 г. Турция заняла третье место в российском товарообороте с другими странами, а это почти 8%. Впрочем, основная его часть пришлась на турецкий импорт из России, который, в свою очередь, преимущественно состоит из энергоносителей. За первое полугодие этого года российские поставки в Турцию составили $22 млрд, что на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 г. - $24,6 млрд. Более 70% показателя в январе—июне 2024 г. ($16 млрд) обеспечили поставки российского минерального топлива (нефть, газ, уголь).

По данным Министерства экономического развития (Минэкономразвития), на фоне высокой базы 2022 - 2023 гг. наблюдается снижение товарооборота. Однако в сравнении с допандемийными COVID-19 показателями российско-турецкий товарооборот увеличился более чем в два раза, подчеркнули в ведомстве. В сравнении с первым полугодием 2021 г. турецкий экспорт в Россию вырос в 1,6 раза.