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Cloud4Y запустил дата-центр в Турции

В 2021 г. облачный провайдер Cloud4Y открыл офис в Турции. Тогда же было принято решение о создании собственной инфраструктурной площадки в Стамбуле. В декабре в новый дата-центр уровня TIER III уехало оборудование, необходимое для полноценного предоставления услуг клиентам. Всё это время происходило согласование юридических нюансов, развертывание, настройка и тестирование оборудования, проверка системы безопасности и отказоустойчивости. В апреле 2022 г. инженеры компании завершили тестирование платформы.

Сегодня Cloud4Y готов предложить российским компаниям облачные решения на новой площадке в Турции.

Миграция в турецкий дата-центр Cloud4Y выполняется в среднем за два дня благодаря отлаженному механизму переноса данных, использованию проверенных инструментов и 13-летней экспертизе технических специалистов провайдера.

Для действующих клиентов Cloud4Y. Стандартный процесс переноса данных при помощи vCloud Availability (vCAV). Занимает минимум времени и ничем не отличается от процесса миграции на российские площадки.

Для новых клиентов. Способ миграции определяется после аудита инфраструктуры. Могут использоваться разные решения, включая инструменты переноса данных от Veeam и образы виртуальных машин.

Cloud4Y готов предложить размещение в ЦОД Tier III, отказоустойчивую виртуальную инфраструктуру по модели IaaS, а также ряд услуг по модели SaaS.

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