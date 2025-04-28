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Palihapitiya Chamath Палихапития Чамат
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 8
Palihapitiya Chamath и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4613 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
|OpenAI 512 1
|Salesforce Ventures 7 1
|Charles River Ventures 11 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2920 1
|Emergence Capital Partners 11 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5946 1
|Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
|OpenAI - ChatGPT 700 1
|Midjourney - нейросеть 119 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 1
|Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
|Жадан Александр 4 1
|Parker Sean - Паркер Шон 4 1
|Mackay Dave - Маккей Дэйв 1 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 1
|Garcia-Martinez Antonio - Гарсия-Мартинес Антонио 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165270 2
|Канада - Онтарио 85 1
|Индия - Джаркханд - Ранчи 5 1
|Турция - Турецкая республика 2604 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54593 1
|Индия - Bharat 5853 1
|Канада 5066 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458078, в очереди разбора - 728097.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458078, в очереди разбора - 728097.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.