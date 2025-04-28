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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197894
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Palihapitiya Chamath Палихапития Чамат

СОБЫТИЯ


28.04.2025 Университет аннулировал итоги студенческого конкурса по программированию из-за использования ИИ 2
12.12.2017 Экс-вице-президент Facebook заявил, что соцсеть уничтожает общество 3
28.09.2011 Корпоративная соцсеть Yammer получила $17 млн инвестиций 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Palihapitiya Chamath и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4613 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
OpenAI 512 1
Salesforce Ventures 7 1
Charles River Ventures 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2920 1
Emergence Capital Partners 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5946 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11738 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64630 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 751 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6406 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7539 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1105 1
Транспорт - Автомобилестроение - Джип - Jeep 85 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22088 1
Оцифровка - Digitization 5163 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9263 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4774 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6937 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2743 1
Наушники - Headphones 4451 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
OpenAI - ChatGPT 700 1
Midjourney - нейросеть 119 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Жадан Александр 4 1
Parker Sean - Паркер Шон 4 1
Mackay Dave - Маккей Дэйв 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 1
Garcia-Martinez Antonio - Гарсия-Мартинес Антонио 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 2
Канада - Онтарио 85 1
Индия - Джаркханд - Ранчи 5 1
Турция - Турецкая республика 2604 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54593 1
Индия - Bharat 5853 1
Канада 5066 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5741 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33553 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10837 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1528 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18062 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3017 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1912 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1372 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3081 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1085 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12250 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2301 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1297 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458078, в очереди разбора - 728097.
Создано именных указателей - 197894.
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