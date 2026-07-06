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У Windows снесло «крышу». Из-за досадного глюка система пожирает все свободное место на диске. Виновата Microsoft

Очередной сбой в Windows 11 приводит к бесконтрольному росту места, которое она занимает на системном разделе. Пара сотен гигагайт – не предел, ОС не успокоится, пока не займет весь диск. Microsoft признала, что виновата в этом.

И целого диска мало

Операционная система Windows 11 может бесконтрольно разрастаться и в конечном итоге занять весь свободный объем на системном диске. Даже если под него выделено 500 ГБ, система захватит каждый свободный байт.

Как пишет профильный портал Windows Latest, всему виной очередной баг, привнесенный в систему одним из недавних обновлений. Сбой вертится вокруг системного файла CapabilityAccessManager.db-wal, объем которого увеличивается до тех пор, пока на системном разделе остается незанятое пространство.

Этот файл расположен по адресу C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager. Это штатный компонент ОС, отвечающий за доступ установленных программ к камере, микрофону и геолокации.

Этот компонент ведет логи всех запросов доступа и хранит их в базе данных CapabilityAccessManager.db, расположенной тому же по адресу, но сначала все запросы попадают во временный файл CapabilityAccessManager.db-wal, упомянутый выше.

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Daniel Romero / Unsplash
Windows 11 преподнесла пользователям очередной сюрприз

Если с системой все в порядке, то размер этого файла измеряется в мегабайтах – ОС сама очищает его, перенося все данные в основную базу. Но очередной апдейт от Microsoft сломал механизм его очищения и «научил» систему записывать данные в этот лог в режиме нон-стоп.

У некоторых пользователей файл CapabilityAccessManager.db-wal в итоге начинает «весить» сотни гигабайт.

Проблема, которую не скрыть

О том, что с файлом CapabilityAccessManager.db-wal что-то не так, можно понять по исчезающему свободному пространству на системном разделе. Также можно зайти в оснастку «Параметры», выбрать пункт «Память», оттуда перейти в в раздел «Системные и зарезервированные. Там будет указано, сколько места занимают системные файлы – если счет идет на десятки и тем более сотни гигабайт, значит, проблема в наличии.

Однако в этом разделе узнать точный размер файла CapabilityAccessManager.db-wal не получится – ОС не покажет его. Придется пользоваться сторонним ПО, поскольку доступ раздел, где он хранится, по умолчанию заблокирован даже для профиля с правами администратора.

Что делать

Проблема с растущими аппетитами Windows 11 активно обсуждается на всевозможных сторонних ресурсах, включая Reddit. Microsoft осведомлена о ней и даже признает свою вину. К моменту выпуска материала она подготовила патч KB5095093, который отнесла к категории необязательных обновлений.

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На древней сборке Windows 11 22H2 никаких проблем с файлом CapabilityAccessManager.db-wal нет

Апдейт доступен для загрузки вручную, а с 14 июля 2026 г. он будет добавлен в новый релиз обновлений Patch Tuesday и начнет устанавливаться автоматически.

Если нет желания ждать или вручную ставить очередной сомнительный патч Microsoft, можно решить вопрос с файлом CapabilityAccessManager.db-wal самостоятельно, однако процесс этот не самый тривиальный. Файл – системный, и удалить его стандартными средствами не получится.

Согласно доступной в интернете инструкций, нужно перезагрузить Windows в безопасном режиме. Сделать это можно через меню «Параметры» – надо зайти в раздел «Система», перейти в «Восстановление», найти блок «Расширенные параметры запуска» и нажать «Перезагрузить сейчас».

После загрузки системы нужно выбрать кнопку «Поиск и устранение неисправностей», затем «Дополнительные параметры», потом «Параметры загрузки», а там кликнуть по кнопке «Перезагрузить» и нажать клавишу 4 на клавиатуре.

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Затем потребуется открыть командную строку и ввести поочередно несколько команд, с учетом регистра:

1. net stop camsvc

2. takeown /f "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager\CapabilityAccessManager.db-wal" /a

3. icacls "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager\CapabilityAccessManager.db-wal" /grant *S-1-5-32-544:F

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4. del /a "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager\CapabilityAccessManager.db-wal"

После этого файл удалится, и можно будет перезагрузить ОС в обычном режиме. Однако без патча KB5095093 проблема как таковая никуда не исчезнет – система создаст новый файл CapabilityAccessManager.db-wal, и он вновь начнет стремительно расти в объеме.

Геннадий Ефремов

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