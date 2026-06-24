Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах

Valve заручилась поддержкой Intel и AMD, а также Nvidia, чтобы научить SteamOS работать на любом компьютере. Это дистрибутив Linux, созданный для игровых приставок, и он сверхпопулярен за счет умения запускать игры, разработанные под Windows. Сама Windows пока является самой востребованной игровой платформой в мире, но способность SteamOS работать на любом ПК может изменить баланс сил.

SteamOS для каждого

Операционная система SteamOS в скором будущем может научиться работать на любом персональном компьютере или ноутбуке. Как пишет TechSpot, для этого ее разработчик, компания Valve, договорилась с компаниями AMD, Intel и Nvidia. Эта троица производит дискретные видеокарты для ПК и ноутбуков, а также AMD и Intel выпускают еще x86-процессоры для них.

SteamOS – это дистрибутив Linux, созданный Valve специально для своих игровых приставок. ОС напрямую связана со Steam – самым популярным интернет-магазином игр в мире, за которым тоже стоит Valve. Система славится тем, что хоть и является разновидностью Linux, но способна запускать почти все существующие игры, когда-либо вышедшие под Windows, благодаря Proton – фирменному эмулятору Valve.

Первые шаги

SteamOS дебютировала в 2013 г. и большую часть своей истории существовала как закрытая экосистема, оптимизированная, за редким исключением, только для собственных устройств Valve. Однако ситуация начинает меняться.

Так, 17 июня 2026 г. вышла новая версия SteamOS с индексом 3.8.10, в которой появилась не только поддержка новой настольной игровой приставки Steam Machine, но и улучшенная совместимость с портативными консолями на базе процессоров Intel и AMD.

Georgiy Lyamin / Unsplash Совсем скоро SteamOS может вырваться далеко за пределы игровых консолей Valve

На бумаге это выглядит как обычное техническое обновление. На практике же, похоже, Valve незаметно закладывает основу для гораздо более широкого распространения платформы, полагают эксперты портала TechSpot.

На это указывает и то, о чем представители Valve говорили в интервью авторитетному порталу The Verge. Они заявили, что сотрудничество с Intel начало выходить за рамки нескольких патчей и драйверов.

По их словам, в настоящее время Valve довольно тесно взаимодействует с инженерами Intel для оптимизации SteamOS на уровне графического стека с целью обеспечения корректной работы системы на новейших процессорах Intel семейства Panther Lake. К нему относится, в том числе, SoC Arc G3 Extreme, которую можно встретить в нескольких портативных устройствах нового поколения, включая MSI Claw 8 EX AI+.

Портативная приставка MSI Claw 8 EX AI+ по умолчанию поставляется с предустановленной ОС Windows 11. Однако Intel уже признала реальный спрос со стороны пользователей на альтернативную систему на базе Linux. Точные сроки официальной поддержки SteamOS пока не объявлены.

Есть над чем работать

Если поддержка чипов AMD и Intel в SteamOS уже реализована, пусть иногда и частично, с Nvidia, главным разработчиком графических чипов в мире, все пока иначе. Valve уже активно сотрудничает с этой компанией в вопросе поддержки драйверов ее видеокарт, но точных сроков пока нет. По прогнозам большинства аналитиков, ждать ее следует не раньше 2027 г. Причина – в закрытости SteamOS, что делает интеграцию проприетарных драйверов Nvidia весьма нетривиальной задачей.

Кому это выгодно

Прямыми выгодополучателями в случае релиза универсальной Steam станут владельцы персональных компьютеров, не желающие пользоваться Windows, но при этом не намеревающиеся отказываться от видеоигр и тем более покупать для них отдельные дорогостоящие устройства.

Так, консоль MSI Claw 8 EX AI+ продается по внушительной цене в $1799 (134,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 июня 2026 г.). Это сумма, которая еще несколько лет назад казалась бы неправдоподобной для портативного устройства.

Фирменная настольная приставка Steam Machine будет стоит от $1049 или 78,3 тыс. руб., но это в США. В России 23 июня 2026 г. открылись предзаказы на эту модель – портал IXBT.Games пишет, что за модель с накопителем на 2 ТБ придется отдать вплоть до 190 тыс. руб. Базовая версия с SSD на 512 ГБ оценивается в России в 100 тыс. руб.

Причина столь высоких цен – дефицит оперативной памяти и SSD, вызванный взрывным ростом индустрии искусственного интеллекта.

На этом фоне возможность установить знаменитую SteamOS, специально «заточенную» под видеоигры на имеющийся ПК или ноутбук, без необходимости покупать новое игровое устройство, сэкономит потребителям десятки тысяч рублей. У Valve от этого своя выгода – в магазине Steam большинство игр платные, и с каждой продажи компания получает комиссию. И чем больше пользователей у SteamOS, тем потенциально больше покупок они совершат в Steam.

Microsoft под ударом

Если SteamOS действительно превратится из закрытой экосистемы ОС в универсальную игровую платформу для любых ПК на чипах AMD и Intel, это с высокой степенью вероятности нанесет урон по корпорации Microsoft. Ее ОС Windows десятилетиями считается крупнейшей игровой платформой в мире – подавляющее большинство игр создают именно под нее, и этому есть причина.

Windows – это в целом самая популярная настольная ОС на всем свете с долей глобального рынка на уровне 62,16% (StatCounter, май 2026 г.). В России у нее и вовсе 83,24%, тогда как у всех дистрибутивов Linux в сумме лишь 3,04% (в мире – 3,09%).

По этой причине разработчики видеоигр выпускают свои проекты в первую очередь под Windows, целясь в самую широкую аудиторию. Список эксклюзивов у игровых приставок, настольных и портативных, в разы меньше по сравнению с гигантским перечнем игр, ежегодно выходящих под Windows.

Если же SteamOS можно будет без труда установить на любой ПК, лидерство Microsoft в сегменте игровых ОС может заметно пошатнуться. Напомним, Windows – платная система с существенно отличным от нуля количеством недочетов, которых становится больше почти с каждым обновлением. К тому же, как сообщал CNews, геймеры со всего мира еще в 2025 г. начали массово переходить на Linux, оставляя Windows в прошлом.