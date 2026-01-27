Custis выпустила «антикризисный» модуль для планирования снабжения

Компания Custis («Кастис»), разработчик отечественной промышленной платформы key2SCM, представила обновленный функционал интегрированного планирования снабжения для крупных промышленных предприятий. Решение устраняет разрыв между стратегическим и оперативным горизонтом, синхронизирует снабжение с производственным и финансовым планированием, а также автоматизирует генерацию первичных документов.

Благодаря высокой скорости и точности планирование снабжения на платформе key2SCM становится проактивным, что ведет к оптимизации запасов и снижению объема дорогостоящих срочных закупок. Так, в крупной электросетевой компании годовой объем закупок после внедрения модуля сократился примерно на 200 млн руб. (6,5%). В то же время добывающий холдинг ежегодно высвобождает около 300-400 млн руб. из «замороженных» запасов (примерно 10% от общего объема запасов) за счет более рационального использования имеющихся ресурсов.

Дополнительным источником эффективности является освобождение сотрудников от рутины и ручных операций, в частности, по созданию и контролю первичных документов — в модуле снабжения они генерируются автоматически. Это минимизирует ошибки, экономит время специалистов МТО и бухгалтерии.

Опираясь на обширный опыт разработки и внедрения решений для крупного ритейла, где безупречное управление цепями поставок — это условие выживания, «Кастис» адаптировала и перенесла релевантные практики в промышленный сектор. В новом модуле key2SCM реализована единая непротиворечивая модель, которая бесшовно интегрирует планы снабжения всех горизонтов — от годовых и квартальных до ежедневных — и синхронизирует их с производственным и финансовым контуром предприятия. key2SCM не просто фиксирует отклонения в снабжении, а проактивно перестраивает планы в реальном времени, учитывая самые актуальные потребности в материалах, текущие запасы и бюджетные ограничения, одновременно формируя первичные документы для исполнения.

С модулем интегрированного снабжения служба МТО начинает работать так же динамично и эффективно, как и цепи поставок в крупнейших торговых сетях. Система автоматически планирует и оптимизирует процессы, а специалисты фокусируются только на критических отклонениях, требующих внимания.

Ядро модуля — уникальный объект «Технология снабжения». Этот гибкий конструктор позволяет создавать цепочки операций, описывающие любые способы снабжения: например, закупки через конкурс, заказ по рамочному договору, использование собственных запасов, и прочие. Главная особенность «технологии снабжения» — в разделении логики управления и исполнения операций. На уровне исполнения создается набор стандартизированных и нормированных операций (логистических, документарных и пр.). Управляющий слой работает поверх этого фундамента, компонуя из операций исполнимые цепочки в соответствии с текущими задачами бизнеса. При создании новой технологии снабжения меняется не содержание операций, а логика их сборки, что обеспечивает гибкость процессов без усложнения работы по их адаптации и синхронизации между собой.

«Сегодня эффективность промышленного предприятия определяется скоростью адаптации его цепочек поставок к изменениям. Мы даем службе МТО инструмент, который дает возможность оперативно реагировать на вызовы при помощи экономически оправданных действий. И это напрямую влияет на финансовый результат и устойчивость материалоемкого бизнеса в современной турбулентной среде», — сказал Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок» Custis.

Новый модуль интегрированного планирования снабжения доступен в составе промышленной платформы key2SCM и предназначен для внедрения на крупных промышленных предприятиях и в холдингах.