Custis реализовала на платформе key2SCM новый функционал для динамического финансового планирования и бюджетирования МТО

Компания Custis («Кастис») реализовала на платформе key2SCM (включена в реестр отечественного ПО Минцифры России) новый функционал для динамического финансового планирования и бюджетирования материально-технического обеспечения (МТО) на промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители Custis.

Совместно с модулем мониторинга ценовой конъюнктуры новый функционал key2SCM позволяет в автоматизированном режиме формировать и корректировать бюджеты МТО с учётом актуальной стоимости материально-технических ресурсов (МТР) и логистических услуг, а также остатков на складах и изменений потребностей производства.

Финансовое планирование МТО традиционно остается одним из наиболее сложных и трудоемких процессов для промышленных предприятий. Многоступенчатость, необходимость ручной актуализации ценовых данных и высокие риски ошибок из-за человеческого фактора, недоступность информации о бюджетных лимитах на этапе планирования потребления создают серьёзные операционные сложности. Несвоевременное или неточное планирование ведёт к срыву критически важных поставок или существенному перерасходу средств при ликвидации возникающих дефицитов в экстренном порядке.

С новым функционалом платформы планирования и сквозного управления цепями поставок и снабжением key2SCM предприятия получают инструмент для оперативного реагирования на изменения рынка без нарушения бюджетной дисциплины. Этот блок обеспечивает планирование МТО в рамках бюджета начиная уже с момента формирования потребности.

Решение включает единый справочник товаров, работ и услуг (ТРУ) с полной и актуальной номенклатурой, функционал планирования и перепланирования потребности, автоматическую корректировку финансового плана при изменении потребности или способов снабжения. Система автоматически актуализирует цены, рассчитывает полную стоимость МТО и контролирует соблюдение лимитов, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на планировании основной деятельности, не отвлекаясь на анализ рынка и финансовые расчеты.

В результате внедрения достигается высокая реалистичность финансовых планов, отражающих динамическое изменение потребностей, рыночные цены и особенности снабжения предприятия в конкретный момент времени. Снижаются временные затраты на создание финансовых планов МТО, повышается достоверность данных за счет автоматизированной актуализации и расчётов. Сокращается общий цикл бюджетирования за счет оптимизации планирования МТО и снижения доли ручных операций.

«Запуск функционала динамического финансового планирования — это логичное продолжение развития платформы key2SCM в сторону комплексного управления цепями поставок. Теперь наши клиенты могут не только автоматизировать рутинные операции по планированию снабжения, мониторингу цен и операций цепи поставок, но и перевести в автоматизированный режим ключевой управленческий процесс — финансовое планирование снабжения. Это позволяет перейти от реактивного устранения проблем к проактивному моделированию и стратегическому управлению затратами МТО.

Следующим шагом станет углубление аналитики и оптимизации. Мы развиваем возможности системы по построению и оценке альтернативных сценариев снабжения при изменении ключевых факторов, что позволит компаниям мгновенно переключаться между различными стратегиями снабжения при наступлении определённых событий или достижении контрольных показателей», — сказал руководитель практики «Цепи поставок», руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа Custis Роман Алексеев.

