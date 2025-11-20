На платформе key2SCM запущен новый модуль «Планирование потребности»

На платформе Custis key2SCM, предназначенной для управления цепями поставок, запущен новый функционал планирования потребности. Его внедрение обеспечивает согласованность приоритетов по потребностям в товарах, работах и услугах (ТРУ) по всей компании или группе компаний для гарантированной реализации наиболее важных бизнес-задач.

Планируя потребности в едином пространстве, промышленные предприятия повышают гибкость и качество снабжения, кардинально упрощают свои операционные процессы. И чем шире номенклатура и количество точек снабжения, тем более выраженным является экономический эффект за счёт минимизации количества неактуальных закупок, перекрёстного удовлетворения потребностей с учётом их приоритетов и окон возможности, экономии рабочего времени специалистов (заказчиков материалов, снабженцев и их руководителей). Итого: вплоть до 10% от годового бюджета закупок.

На платформе собирается единый план потребления с использованием полного и актуального справочника ТРУ по всей компании или группе компаний. Каждая потребность связана с соответствующим элементом бизнес-планирования, что обеспечивает прозрачность и полный контроль расходования средств. Также это позволяет управляемо формировать страховые запасы различных категорий материалов для снижения рисков, одновременно поддерживая баланс с их стоимостью.

В отличие от большинства решений на рынке, платформа key2SCM предоставляет сервис не только планирования, но и своевременного и экономически эффективного обеспечения потребностей в ТРУ в автоматическом режиме. При изменении потребностей план также перестраивается автоматически, это исключает необходимость ручного внесения корректировок в планы закупок, поставок и складского учёта, а также реализует оперативное закрытие срочных потребностей без увеличения операционных расходов.

Менеджмент может оперативно пересматривать и корректировать приоритеты. Например, при выходе за рамки бюджетных ограничений в одном подразделении есть возможность оценить весь комплекс потребностей компании, чтобы перераспределить бюджеты на самые важные из них с помощью централизованного механизма обновления и приоритизации.

Помимо повышения операционной эффективности и экономии бюджета закупок, единый план потребностей открывает дополнительные возможности для дальнейшей оптимизации, включая применение продвинутых методов анализа данных и ИИ-ассистентов. Анализируя исторические данные о потребностях в ТРУ, можно выявлять аномалии потребления и их причины, определять точки стандартизации номенклатуры с высоким потенциалом, моделировать и измерять влияние изменения технологии производства на стоимость снабжения.

«Новый функционал — это переход от реактивного снабжения к проактивному управлению потребностями. Мы предоставляем промышленным компаниям не просто инструмент для планирования, а целую экосистему для принятия стратегических решений. Единая точка сбора данных позволяет в режиме реального времени видеть полную картину, гибко перераспределять ресурсы и, как следствие, значительно экономить бюджет, сохраняя при этом высокую адаптивность бизнеса», — отметил руководитель практики «Цепи поставок», руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа Custis Роман Алексеев.

Решение key2SCM предназначено для крупных промышленных предприятий, стремящихся повысить эффективность и управляемость процессов снабжения в условиях нестабильности рынка.