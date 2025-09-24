Разделы

Ping An


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 «К2 НейроТех» назвал пять ИИ-трендов в финансах: от автоматизации к экосистемам и антикризисным решениям 1
11.09.2019 5 главных ИТ-тенденций в розничном банкинге 1
12.11.2015 eToro локализовала для России новую социальную платформу для инвестиций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ping An и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12096 1
Amazon Inc - Amazon.com 3086 1
Apple Inc 12447 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
Accenture plc 689 1
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5729 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25213 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16658 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7853 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5276 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11108 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 866 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33116 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12568 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 520 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 418 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8032 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7205 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55447 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5383 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25574 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16735 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30563 1
Tencent WeChat - мессенджер 156 1
Alibaba Group - AliPay 76 1
Салас Павел 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 2
Европа 24523 2
Россия - РФ - Российская федерация 153476 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53019 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4051 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6140 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11302 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2422 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7718 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6437 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17105 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8116 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1530 1
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Bloomberg 1365 1
The Financial Brand 1 1
Gartner - Гартнер 3592 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
