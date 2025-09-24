Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ping An
УПОМИНАНИЯ
Ping An и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12096 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3086 1
|Apple Inc 12447 1
|Meta Platforms - Facebook 4503 1
|Accenture plc 689 1
|Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 1
|Салас Павел 1 1
|Bloomberg 1365 1
|The Financial Brand 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.