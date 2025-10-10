Разделы

К2Тех ROC Backup


ROC Backup – продукт для безопасного хранения и восстановления данных Яндекс Почты, Диска и Календаря. Решение предназначено для компаний, использующих цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса или планирующих переход на неё.

УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Yandex B2B Tech и «К2Тех» запустят совместные ИИ-решения для бизнеса 1
26.11.2024 «К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд» 1
06.06.2024 ROC Backup: решение для полного резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 217 2
Yandex - Яндекс 8214 1
Почта России ПАО 2224 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4493 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16990 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6153 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12812 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13437 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2247 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1984 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5437 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11373 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2173 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30869 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3893 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13302 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 884 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7424 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16850 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9989 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 220 2
MinIO 15 1
Омехин Илья 6 1
Молодых Игорь 1 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3655 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31352 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14807 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
