Российский энергогигант выкладывает 300 миллионов на улучшение своего ЦОДа

Модернизация ЦОДа «Россетей»

Как выяснил CNews, ПАО «Россети Московский регион» объявило о начале модернизации своего центра обработки данных (ЦОД), направленной на обеспечение бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры компании. В рамках данного проекта запланирована закупка нового оборудования: серверов, СХД и модулей расширения СХД Huawei.

Главной целью модернизации является создание гарантированной высокопроизводительной, отказоустойчивой и защищенной инфраструктуры для обработки данных.

Для поиска подрядчика 2 августа 2024 г. «Россети» опубликовали соответствующий тендер на сайте госзакупок. Выбор исполнителя пройдет на конкурсной основе, претенденты на выполнение работ смогут подать заявки до 19 августа. Победитель будет определен 6 сентября. Начальная сумма тендера — 304,8 млн руб.

В приложенном к тендеру техническом задании «Россети» пишут, что акцент будет сделан на повышении эффективности использования компонентов ИТ-инфраструктуры. Оптимизация прошлых вложений будет способствовать снижению операционных затрат и повышению производительности.

Важной частью модернизации станет автоматизация бизнес-процессов, что позволит значительно повысить надежность хранения информации и упростить взаимодействие с данными.

Множество серверов

В техническом задании указано, что компании необходим программно-аппаратный комплекс, состоящий из 14 серверов.

Каждый сервер должен быть укомплектован как минимум двумя процессорами с базовой частотой не менее 2,8 ГГц и не менее 24 ядрами. Расчетная тепловая мощность процессоров не должна превышать 230 Ватт, а количество слотов для оперативной памяти должно составлять не менее 16 на каждый установленный процессор. Установленные модули оперативной памяти должны быть ECC с частотой не менее 3 200 МГц и объемом не менее 64 ГБ каждый, всего должно быть установлено не менее 16 модулей.

Кроме того, сервер должен поддерживать функции обеспечения отказоустойчивости оперативной памяти, такие как зеркалирование и адаптивная двойная коррекция данных (ADDDC). Ожидается поддержка форм-факторов накопителей SFF и M.2 с интерфейсами SAS и SATA, при этом сервер должен иметь не менее 24 слотов для жестких дисков на передней панели.

Для оптимального управления данными сервер должен быть оснащен RAID-контроллером с не менее чем восемью портами для подключения внутренних накопителей и поддержкой горячей замены для накопителей форм-фактора SFF. В составе каждого сервера должны находиться не менее трех твердотельных накопителей объемом не менее 480 ГБ.

Два сервера должны иметь на «борту» графический ускоритель с базовой частотой не менее 930 МГц и пиковой скоростью вычислений с двойной точностью (FP64) не менее пяти Тфлопс. Ускоритель должен поддерживать разделение MIG (многопользовательский режим) не менее чем на четыре экземпляра, объем его памяти должен составлять не менее 24 ГБ, а пропускная способность памяти — не менее 900 ГБ/с. Интерфейс графического ускорителя должен быть не ниже PCIe 4.0 x16, с обязательной поддержкой технологии CUDA.

Нужны и СХД

Система хранения данных для ЦОДа должна соответствовать строгим техническим требованиям. Контроллерное шасси должно быть рассчитано на установку в 19 дюймовые серверные шкафы и иметь высоту не более 3U. Необходим установочный комплект, а также модульный дисковый массив с симметричной архитектурой и двумя модулями контроллеров в режиме Active-Active для повышения эффективности.

Ключевыми требованиями являются резервирование всех компонентов, наличие минимум двух блоков питания с поддержкой «горячей» замены и равнозначный доступ всех контроллеров к накопителям. Балансировка пулов и LUN должна происходить автоматически после замены контроллера.

Коммутация между контроллерами должна быть выполнена по протоколу с распределенным доступом к памяти с пропускной способностью 200 Гбит/с, а внутренняя коммутация — на шине PCIe 3.0 или выше.

Дисковые полки должны также соответствовать форм-фактору 19 дюймов и иметь высоту не более 4U. Они должны поддерживать минимально два резервируемых блока питания с «горячей» заменой и возможность замены всех типов накопителей без отключения системы. Полки должны вмещать не менее 96 SAS накопителей и поддерживать диски SAS SSD с емкостью от 1.92 TB до 30.72 TB, а также диски NL-SAS до 16 TB. Интерфейс подключения должен быть не ниже SAS 3.0, с возможностью подключения минимум пяти дисковых полок.

Помимо самих СХД «Россетям» требуется один модуль расширения для уже имеющейся у них СХД Huawei CloudEngine.