Первый в России — «Гравитон» стартует поставки серверов С2124Б для высокопроизводительных вычислений на базе отечественного процессора

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» начал осуществлять поставки сервера С2124Б на основе отечественных процессоров с поддержкой до 8-ми графических ускорителей. Модель ориентирована на выполнение задач ИИ и высокопроизводительные вычисления. Включение сервера С2124Б в реестр Минпромторга России запланировано на начало 2025 г. Данное оборудование будет причислено к категории радиоэлектронной продукции первого уровня локализации. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Сервер «Гравитон» С2124Б оптимален для задач ИИ (в частности, машинного обучения, языковых моделей), а также высокопроизводительных вычислений в широкой сфере применения. Он способен обеспечивать вычислительную мощность до 480 Tflops в формате FP64 для задач высокопроизводительных вычислений (HPC) и до 26 726 Tflops в форматах FP8 и INT8. Это делает сервер применимым в сценариях, требующих обработки больших массивов данных.

Прием заказов на сервер «Гравитон» С2124Б уже открыт, также принимаются заявки на его тестирование от заказчиков.

Сервер выполнен в едином корпусе типоразмера 4U. Ключевой его особенностью является возможность установки до 8-ми карт графических ускорителей с термопакетом до 350 Вт каждая. Подключение ускорителей осуществляется через переходную плату с встроенными PCI-E экспандерами. На передней панели имеется возможность установки до 12 SATA накопителей «Гравитон» или разработанного специально для данного корпуса кроссплаты на 12 NVMe накопителей «Гравитон» типа U.3. оптимальных для задач, связанных с ИИ.

«Мы гордимся тем фактом, что постоянно предлагаем рынку ИТ-решения, своевременно отвечающие его потребностям. В этот раз нам удалось разработать и произвести серверы так необходимые для сложных вычислений на отечественном процессоре. Этот продукт станет важным шагом в развитии отечественных вычислительных технологий и позволит нашим клиентам эффективно справляться с вызовами в области обработки данных», — сказал Александр Фильченков, руководитель серверных и сетевых систем «Гравитон».

Сервер С2124Б будет внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России в начале 2025 г. и будет причислен к категории радиоэлектронной продукции первого уровня локализации. Сегодня он уже доступен для заказа и может быть приобретен через официальных дистрибьюторов продукции «Гравитон».