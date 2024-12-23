Разделы

Цифровизация Инфраструктура Электроника Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

Первый в России — «Гравитон» стартует поставки серверов С2124Б для высокопроизводительных вычислений на базе отечественного процессора

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» начал осуществлять поставки сервера С2124Б на основе отечественных процессоров с поддержкой до 8-ми графических ускорителей. Модель ориентирована на выполнение задач ИИ и высокопроизводительные вычисления. Включение сервера С2124Б в реестр Минпромторга России запланировано на начало 2025 г. Данное оборудование будет причислено к категории радиоэлектронной продукции первого уровня локализации. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Сервер «Гравитон» С2124Б оптимален для задач ИИ (в частности, машинного обучения, языковых моделей), а также высокопроизводительных вычислений в широкой сфере применения. Он способен обеспечивать вычислительную мощность до 480 Tflops в формате FP64 для задач высокопроизводительных вычислений (HPC) и до 26 726 Tflops в форматах FP8 и INT8. Это делает сервер применимым в сценариях, требующих обработки больших массивов данных.

Прием заказов на сервер «Гравитон» С2124Б уже открыт, также принимаются заявки на его тестирование от заказчиков.

Сервер выполнен в едином корпусе типоразмера 4U. Ключевой его особенностью является возможность установки до 8-ми карт графических ускорителей с термопакетом до 350 Вт каждая. Подключение ускорителей осуществляется через переходную плату с встроенными PCI-E экспандерами. На передней панели имеется возможность установки до 12 SATA накопителей «Гравитон» или разработанного специально для данного корпуса кроссплаты на 12 NVMe накопителей «Гравитон» типа U.3. оптимальных для задач, связанных с ИИ.

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

облака

«Мы гордимся тем фактом, что постоянно предлагаем рынку ИТ-решения, своевременно отвечающие его потребностям. В этот раз нам удалось разработать и произвести серверы так необходимые для сложных вычислений на отечественном процессоре. Этот продукт станет важным шагом в развитии отечественных вычислительных технологий и позволит нашим клиентам эффективно справляться с вызовами в области обработки данных», — сказал Александр Фильченков, руководитель серверных и сетевых систем «Гравитон».

Сервер С2124Б будет внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России в начале 2025 г. и будет причислен к категории радиоэлектронной продукции первого уровня локализации. Сегодня он уже доступен для заказа и может быть приобретен через официальных дистрибьюторов продукции «Гравитон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще