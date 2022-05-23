«Моно» для Astra Linux

Выпущена версия программного комплекса «Моно» для Astra Linux Special Edition 1.7. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория 50».

«Моно» позволяет запускать программы, разработанные для .Net Framework под Linux. В состав комплекса входит: cреда исполнения Mono; ОРМ EntityFramework; модули PostgreSQL для EntityFramework; библиотека MathNet.

«Моно» можно использовать в прикладных системах и для обработки конфиденциальной информации (сертификат Минобороны РФ № 5490 от 24.11.21).

Исходный код комплекса доступен на GitLab.

Подробности

Моно — открытая среда .Net для работы обычных и веб-приложений в среде Linux. Первичные целевые операционные системы — российские Astra Linux, «Альт», «РОСА».

Программный комплекс «Моно» предоставляет средства разработки и среду исполнения, совместимые с Microsoft .Net Framework, для операционной системы Linux. Программный комплекс создан на основе свободного ПО Mono и дополнительных средств, необходимых для разработки защищенных решений для российских операционных систем.

Необходимость четкого разделения среды исполнения и среды разработки связана с требованиями эксплуатации защищенных систем, аттестованных по правилам ФСТЭК и Минобороны России.

Средства разработки

«Моно» предоставляет средства разработки для создания кросс-платформенных приложений. Приложения могут запускаться как в среде исполнения «Моно», так и других средах, совместимых с .Net Framework 4.7.

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«Моно» включает все необходимые компоненты для сборки кросс-платформенных приложений: компилятор Roslyn C#; система сборки MSBuild; стандартная библиотека .Net Framework; ассемблер промежуточного кода; компилятор ресурсов; дизассемблер промежуточного кода; инструментарий сборки пакетов RPM и DEB.

Среда исполнения

Среда исполнения обеспечивает функционирование приложений, разработанных для среды .Net. Ядро среды исполнения сертифицировано по требованиям защиты и информации и включает: интерпретатор промежуточного кода; набор библиотек из состава стандартной библиотеки .Net Framework; библиотеку GDI+ для базовой функциональности WinForms; объектно-реляционную библиотеку Entity Framework; модуль Entity Framework для работы с СУБД PostgreSQL; математическая библиотека Math.NET.

Ядро среды исполнения «Моно» позволяет запускать приложения, разработанные по требованиям защиты информации ФСТЭК и Минобороны России. Программный комплекс может быть использован для работы в закрытых защищенных вычислительных системах, соответствующих требованиям МО к автоматизированным системам, обрабатывающим конфиденциальную, секретную и совершенно секретную информацию.

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Дополнительные инструменты среды исполнения: JIT-компилятор на базе LLVM; модуль Apache для запуска приложений ASP.NET; библиотека Gtk#.

Возможности

Помимо стандартных возможностей включенного ПО, «Моно» предоставляет дополнительные: Использование системной библиотеки OpenSSL вместо BoringTLS. Удалены устаревшие компоненты, включая MCS. Улучшена совместимость с .Net Framework. Минимизирован дистрибутив.