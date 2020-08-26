Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее

Оптимизация Chrome

Google начала развертывание новой версии браузера Chrome, распространяемой под номером 85. Помимо добавления новых функций, в частности для работы со вкладками, разработчиками проведена серьезная работа по оптимизации производительности движка браузера.

По данным, опубликованным в блоге Chromium директором разработки Chrome Максом Кристоффом (Max Christoff), скорость загрузки веб-сайтов в версиях браузера для Windows и macOS в среднем возросла на 10%. В случае повышенной загруженности центрального процессора выигрыш в производительности может быть даже более значительным.

Добиться таких результатов, как отмечает специалист, удалось за счет применения профильной оптимизации (Profile-guided optimization, PGO). PGO называют технику оптимизации программы компилятором (ПО для сборки программ из исходного кода – прим. CNews), нацеленную на увеличение скорости ее выполнения за счет использования результатов профилирования – многократных тестовых «прогонов» оптимизируемой программы для сбора ее характеристик. В Google заверяют, что при профилировании используют входные данные, соответствующие реальным сценариям применения Chrome пользователями по всему миру. Отсюда и значительный прирост производительности браузера при выполнении наиболее востребованных пользователями операций, к которым, очевидно, относится загрузка сайтов.

Google ускорила загрузку сайтов в Chrome, а также повысила удобство работы со вкладками

PGO впервые применили при сборке Chrome 53 для Windows, который был выпущен во второй половине 2016 г. Тогда разработчики использовали компилятор Microsoft Visual C++ (MSVC). Выход Chrome 85 ознаменовал переход на Clang – фронтенд для ряда языков программирования, который используется совместно с фреймворком LLVM – при сборке браузера под Windows и macOS.

Кроме того, Кристофф упомянул улучшенный механизм управления ресурсами вкладок Chrome под названием Tab throttling, пока доступный только в бета-версии. Его запуск позволит браузеру более грамотно распоряжаться ресурсами устройства – оперативной памятью и процессорным временем. В частности, Chrome будет отдавать приоритет активным вкладкам, отбирая ресурсы у тех, что были открыты в фоновом режиме на протяжении длительного промежутка времени. Также функция позволит улучшить автономность мобильных устройств и в целом снизить потребление памяти приложением.

Новые функции браузера

С выходом версии 83 в мае 2020 г. пользователи Chrome получили возможность объединять открытые вкладки в группы. Теперь группы вкладок можно сворачивать и разворачивать. Как утверждают в Google, именно об этой функции больше всего просили пользователи.

Другой новой возможностью Chrome стал предварительный просмотр вкладок. При наведении курсора мыши на вкладку появится всплывающая миниатюра страницы, открытой в этой вкладке.

Версия 85 также приносит улучшения в работе с файлами формата PDF. Пользователи получат возможность заполнять и сохранять PDF-формы прямо из Chrome. К редактированию документа всегда можно будет вернуться позднее, причем правку будет предложено продолжить с того места, на котором пользователь остановился в последний раз.

Google упростила пользователям обмен адресами в интернете (URL) между своими устройствами. Теперь с помощью специальной кнопки в адресной строке десктопной версии браузера можно сгенерировать QR-код, содержащий в себе URL текущей страницы. После этого достаточно отсканировать код с помощью смартфона и, таким образом, передать на мобильное устройство заложенный в нем адрес.

В версии Chrome для ОС Android отныне при вводе в адресную строку заголовка уже открытой вкладки браузер предложит переключиться на нее вместо открытия новой и повторной загрузки в нее страницы из Сети.

Борьба с «прожорливостью» Chrome

В октябре 2019 г. Google начала тестировать функцию Chrome под названием Tab Freeze. Она позволяет браузеру «замораживать» неактивные вкладки, то есть выгружать из оперативной памяти содержимое открытых вкладок, которые не использовались в течение некоторого времени, тем самым экономя ресурсы ПК.

Tab Freeze является результатом развития функции Tab Discard, внедренной в Chrome еще в 2015 г. С ее помощью браузер осуществляет мониторинг открытых вкладок и в случае возникновения дефицита свободной оперативной памяти высвобождает ресурсы, зарезервированные за неиспользуемыми в данный момент веб-страницами. Если же пользователь вздумает обратиться ко вкладке после ее «деактивации», браузер автоматически загрузит ее заново. Tab Freeze была добавлена в экспериментальную сборку Chrome 79 (Canary) для ОС Windows, macOS, Linux и Chrome OS.

В июне 2020 г. CNews писал об улучшенном механизме работы с динамической памятью, который появился в Windows 10 с выходом версии 2004 и позволяет значительно сократить потребление оперативной памяти приложениями. Разработчики браузера Microsoft Edge, имеющего общую кодовую базу с Google Chrome, оценивали снижение потребления памяти при переходе на новый механизм на уровне 27%. Создатели Chrome, в свою очередь, обещали экономию «сотен мегабайт».

