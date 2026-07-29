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Индексная книга (каталог) CNews*
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PGO Profile-guided optimization техника оптимизации программы компилятором

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.07.2026 «Яндекс» повысил эффективность вычислительной инфраструктуры — экономия за первое полугодие достигла 9,2 млрд рублей 1
17.05.2021 Chrome впервые за 13 лет перестанет «тормозить» при загрузке сайтов. Видео 2
26.08.2020 Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее, чем раньше 2
07.02.2017 Вышла новая Opera для компьютеров c технологией фоновой загрузки веб-страниц 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

PGO и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12669 2
Intel Corporation 12802 1
Yandex - Яндекс 9186 1
AMD - Advanced Micro Devices 4633 1
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AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Opera Browser - Браузер 1047 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 294 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 974 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 21 1
Clang - Компилятор 14 1
Microsoft Visual C++ - Microsoft Visual C# 17 1
Google Android 15224 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
Microsoft Windows 10 1937 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2505 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
AMD Sempron 68 1
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 14 1
9to5Google 60 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2385 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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