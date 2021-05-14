Chrome впервые за 13 лет перестанет «тормозить» при загрузке сайтов. Видео

Google добавит в настольный Chrome функцию BFCache для «молниеносной» загрузки ранее открытых страниц. Она будет работать при нажатии кнопок «вперед» и «назад» и появится в Chrome 92 в июле 2021 г. Ни в одной из версий Chrome с 2008 г. ничего подобного не было. Google протестировала BFCache в Chrome под Android, и с ее помощью 20% таких страниц стало открываться мгновенно.

Chrome станет быстрее

Интернет-гигант Google внедряет в настольную версию браузера Chrome функцию, ускоряющую загрузку страниц. По информации портала Windows Latest, нововведение носит название BFCache.

Функция BFCache будет ускорять загрузку ранее открытых страниц, перейти на которые можно по нажатию кнопок «вперед» и «назад» в интерфейсе браузера. На это может указывать и само название новшества – BF может расшифровываться как Back & Forward («назад и вперед»).

Google развивает Chrome с 2008 г., однако ни одна из ранее вышедших его версий для настольных ПК и ноутбуков эту функцию не содержит. В каждой из них страницы моментально выгружаются из памяти, как только пользователь переходит на другие сайты. Если он нажимает кнопки «назад» или «вперед», то предыдущая страница начинает загружаться с нуля, что увеличивает время доступа к ней.

Chrome сможет удивить скоростью работы

Функция BFCache решает эту проблему путем кэширования последней открытой страницы. За счет этого Chrome сможет восстанавливать ее содержимое без промедлений.

Работа BFCache в настольном Chrome

При этом работа всех скриптов на кэшированных сайтах приостанавливается до тех пор, пока пользователь вновь не откроет ее.

Когда ждать

Как пишет Windows Latest, Google работала над функцией BFCache в течение последних двух лет. Почему разработка так сильно затянулась, представители Google пока не уточняют.

Между тем, ждать появления новшества в следующем обновлении браузера Google не стоит. В настоящее время Chrome доступен в версии 90 (вышла 13 апреля 2021 г.), а 25 мая 2021 г. ожидается появление Chrome 91, кэширования предыдущей страницы в котором не будет.

Google интегрирует BFCache в свой обозреватель лишь с выходом ревизии 92. Ее распространение начнется 20 июля 2021 г., а участники программы бета-тестирования смогут ознакомиться с новой функцией немного раньше – в первых числах июня 2021 г.

BFCache будет доступна пользователям всех поддерживаемых Google настольных платформ. Другими словами кэш предыдущей веб-страницы будет сохраняться в Chrome под Windows, macOS и Linux.

Пока неизвестно, будет ли BFCache включена по умолчанию. Но Chrome всегда позволял активировать экспериментальные функции вручную при помощи «флагов» в настройках.

Все уже работает

Оценить возможности BFCache можно, не дожидаясь выхода стабильной версии Chrome 92 для десктопов и не принимая участие в бета-тесте. Для этого достаточно владеть современным Android-устройством.

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В версии браузера для этой мобильной платформы Google активировала BFCache немного раньше. Решение о ее внедрении в настольные версии браузера было принято на основе собранной компанией статистики.

BFCache действительно делает Chrome быстрее

По утверждению Google, пишет 9to5Google, благодаря BFCache переходы на предыдущую страницу в 20% случав происходят «моментально», то есть вовсе без задержек. Немного замедлить процесс может перегруженность страниц скриптами и рекламой – при нахождении в кэше браузера эти элементы «замораживаются».

Сроки появления BFCache в Chrome под Apple iOS Google не раскрывает.

Изменений может быть больше

Google может не ограничиться внедрением в Chrome 90 всего одной новой функции. Как правило, компания, выпуская новую версию своего браузера, старается реализовать в ней как можно большее число нововведений.

Яркий пример – Chrome версии 89, вышедший в начале марта 2021 г. Как сообщал CNews, в этой версии появились упрощенное меню добавления закладок, Цветовая дифференциация профилей и намного более удобный поиск открытых вкладок.

Список изменений в последних версиях Chrome

При этом из Chrome 89 исчезла поддержка процессоров, в которых нет инструкций Streaming SIMD Extensions 3 или SSE3. Это совсем старые Intel Celeron и Pentium 4, а также AMD Athlon 64 FX, обычный Athlon 64, Opteron и Sempron со степпингами ниже E3 и E4. Первые процессоры с поддержкой SSE3 Intel представила в 2003 г., а AMD – в 2005 г.

Предыдущие попытки оптимизации загрузки

В Chrome реализованы и другие функции, ускоряющие загрузку сайтов. Например, в конце августа 2020 г. Google начала распространение Chrome 85, в котором скорость загрузки веб-сайтов в версиях для Windows и macOS возросла на 10%. В случае повышенной загруженности центрального процессора рост производительности может быть даже более значительным.

Добиться таких результатов Google смогла за счет применения профильной оптимизации (Profile-guided optimization, PGO). PGO называют технику оптимизации программы компилятором, нацеленную на увеличение скорости ее выполнения за счет использования результатов профилирования – многократных тестовых «прогонов» оптимизируемой программы для сбора ее характеристик. В Google заверяют, что при профилировании используют входные данные, соответствующие реальным сценариям применения Chrome пользователями по всему миру. Отсюда и значительный прирост производительности браузера при выполнении наиболее востребованных пользователями операций, к которым, очевидно, относится загрузка сайтов.