Выпущен крошечный ПК с 96 ГБ оперативной памяти. Столько не ставят даже в игровые ПК. Цена. Видео

Под брендом SimplyNUC вышел неттоп Onyx на топовом процессоре Intel Core 13 поколения с поддержкой огромного объема оперативной памяти – до 96 ГБ. Столько RAM нет ни в одном серийно выпускаемом неттопе, ноутбуке или десктопе – даже кастомные настольные ПК, в большинстве своем, содержат меньше ОЗУ.

Мал, да удал

Компания SimplyNUC анонсировала новый персональный компьютер Onyx – очень компактный неттоп, один из первых в своем классе с поддержкой процессора Intel Core i9-13900H. Это один из самых топовых процессоров Intel на август 2023 г. При этом сам компьютер умещается на ладони, поскольку имеет очень компактные габариты за счет материнской платы размерами 102х102 мм.

Но главная особенность SimplyNUC Onyx – это поддержка 96 ГБ оперативной памяти новейшего стандарта DDR5-5200 – такого объема нет ни в одном современном ноутбуке, и даже кастомные игровые ПК крайне редко могут похвастаться стольким количеством RAM. К тому же столь продвинутые компьютеры, как правило, стоят очень дорого – например, новый Apple Mac Pro с 64 ГБ унифицированной памяти оценивается минимум в $7000 или в 661,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 августа 2023 г. а версия на 128 ГБ стоит на $800 (75,6 тыс. руб.) дороже.

Новый SimplyNUC Onyx начинается от $699 (66 тыс. руб.), то есть он стоит в 10 раз дешевле базового Mac Pro. Производитель не уточняет, сколько гигабайтов ОЗУ будет установлено в версии Onyx за эти деньги, но известно, что под RAM в неттопе выделено два слота SODIMM.

Что поместилось внутри

Процессор Core i9-13900H как основа неттопа Onyx – это чип семейства Raptor Lake, показанный в январе 2023 г. Это гибридный CPU – в нем есть как высокопроизводительные, так и гибридные ядра, а всего их 14. Процессор поддерживает многопоточность (до 20 потоков инструкций) и выдает частоту до 5,4 ГГц, имея 24 МБ кэша третьего уровня и теплопакет (TDP) 45 Вт. Столь небольшой TDP объясняется тем, что это не настольный процессор – i9-13900H, выпускаемый по топологии 10 нм (самой современной для Intel в настоящее время), создавался для использования в ноутбуках.

Использование мобильного CPU в мини-десктопе тоже обосновано – в столь небольших корпусах нет места для полноразмерной системы охлаждения, и настольные процессоры, как правило, перегреваются и начинают «тротлить» – сбрасывать частоты, чтобы не сгореть.

Новое творение SimplyNUC – это почти полноценная рабочая станция, в ней нет лишь дискретной видеокарты, но, в теории, имеется возможность подключения полноценной графики от настольного ПК по USB-C через специальные кейсы-адаптеры со встроенным блоком питания. Производитель не уточняет, кому может пригодиться неттоп с 96 ГБ RAM, но с подключенной к нему внешней видеокартой вся мощь Onyx может раскрыться в играх и графических редакторах. Также Onyx позволяет подключать к себе до четырех мониторов одновременно, каждый с разрешением 4К или 3840х2160 пикселей.

Что касается дисковой подсистемы, то в Onyx она представлена SSD-накопителем формата М.2. Производитель не уточняет его емкость, но известно, что этот компьютер поддерживает два твердотельных накопителя, – один основной M2 2280 и один 2,5-дюймовый с подключением по SATA. Максимальный суммарный объем – 16 ТБ. При необходимости к SATA-коннектору можно подключить и обычный жесткий диск в форм-факторе 2,5 дюйма.

Максимум интерфейсов на квадратный сантиметр

Onyx позиционируется производителем как полноценный настольный ПК, поэтому она не пожалела проводных интерфейсов для него. На корпус неттопа выведены два HDMI 2.1 и пара USB-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с – именно этот квартет обеспечивает возможность подключения четырех мониторов.

Фото: SimplyNUC К Onyx можно подключить почти любую периферию

Для акустики в Onyx предусмотрен стандартный миниджек, а для быстрого проводного интернета или скоростной передачи данных по локальной сети – 2,5-гигабитный Ethernet. Подключение периферии осуществляется посредством четырех полноразмерных портов USB-A. В Onyx ввиду небольших размеров нет встроенного блока питания – есть лишь стандартный коннектор питания для 19-вольтового БП.

Лучше Intel, вместо Intel

Заказать новый неттоп Onyx можно будет на сайте SimplyNUC с 29 августа 2023 г. Компания годами предпочитала продавать ПК посредством своего сайта, но, как пишет портал Liliputing, в 2023 г. все может измениться благодаря Intel.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Intel, как известно, производит не только процессоры и видеокарты но и, помимо прочего, еще и собственные неттопы семейства NUC. Вернее, она производила их – летом 2023 г. компания решила выйти из этого бизнеса в рамках своей программы по сокращению расходов и в стремлении сосредоточиться на выпуске процессоров. Производством NUC теперь займутся сторонние компании, в том числе тайваньская Asus.

На фоне этого SimplyNUC решила нарастить свою долю рынка за счет новых способов распространения неттопов. Новый Onyx она намерена реализовывать посредством дистрибьюторов, которые будут продавать их ритейлерам, а те, в свою очередь, конечным потребителям. Также в планы SimplyNUC входит выпуск Onyx без накопителей, чтобы пользователи могли сами купить нужные им SSD.