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Здравоохранение Биотехнология CRISPR clustered regularly interspaced short palindromic repeats Генная инженерия ГМО Генетически модифицированный организм ГМ-культура

Как можно использовать редактирование генома в лечении людей?
Один из немногих случаев, когда редактирование генома может быть оправдано, — это ситуация, при которой семейная пара генетически не способна родить здорового ребёнка, когда у обоих потенциальных родителей все четыре аллеля поломаны. Такая семейная картина встречается лишь для одного заболевания — наследственной тугоухости. В этом случае современные технологии позволяют исправить мутацию на стадии самой первой клетки будущего ребёнка (зиготы), и ребёнок будет слышать.

Стоит ли бояться «генетических монстров»?
Опасения о создании «монстров» или «новых хищников» чаще питаются поп-культурой, чем реальностью. Современная генная инженерия куда безопаснее методов 50-летней давности, когда растения и животные подвергались радиационному мутагенезу, вызывавшему случайные и непредсказуемые изменения. Более того, доказано, что генно-модифицированные культуры нередко безопаснее «натуральных», поскольку требуют меньше агрессивной химии при выращивании.

 

 

Продукты с ГМО. Продукты с ГМО.
Продукты с ГМО.

СОБЫТИЯ


11.07.2018 Ученые нашли главную причину ненадежности генной терапии CRISPR

т эффективность процедуры.   Открытие ученых позволяет выбрать наиболее эффективные пути применения CRISPR-Cas9  Генное редактирование CRISPR позволяет ученым вырезать нежелательные гены
20.06.2018 Генная терапия может эффективно лечить травмы спинного мозга

ю для регенерации поврежденной ткани в спинном мозге. После травматического повреждения позвоночника формируется рубцовая ткань, которая препятствуют образованию новых связей между нервными клетками. Генная терапия провоцирует фермент хондроитиназа, разрушающий рубцовую ткань и способствующий восстановлению нервных сетей. Активность восстановленных нервных путей Исследователи провели генную
22.05.2018 Редактирование генов превзошло возможности селекционеров

Международная группа ученых с помощью генетического редактирования CRISPR-Cas9 получила разновидность риса, урожайность которого на 25-31% выше, чем у изначальн
02.04.2018 Вирус может повысить эффективность редактирования генов CRISPR

Генная терапия CRISPR может быть эффективна для лечения наследственных генетических заболеваний. Но на данно
04.03.2018 Ученые могут расширить сферу применения редактирования генов CRISPR-Cas9

Технология редактирования генов CRISPR-Cas9 может быть доступна и при внесении изменений в РНК. Дополнительный потенциал техн
11.12.2017 Новый метод CRISPR: эффективное лечение без удаления генов

ли из Института Солка (США) сообщили о модифицированном методе использования генного редактирования CRISPR/Cas9. Новый метод предполагает изменять активность, связанных с заболеванием генов, а

27.11.2017 Ученые повысили точность CRISPR в десять раз

Инновационный метод редактирования генов повышает точность технологии CRISPR в десять раз. Разработка ученых Висконсинского университета в Мэдисоне (США) позволит с более высокой вероятностью исправлять дефектные участки ДНК и избавлять от генетических заболевани
08.08.2017 Ученые удалили ген, вызывающий распространенную болезнь сердца

Ученые в Орегонском университете науки и здоровья (США) впервые с помощью технологии CRISPR «вырезали» из человеческого эмбриона фрагмент ДНК, провоцирующий развитие генетической сердечной болезни – гипертрофической кардиомиопатии. Однако исследователи спешат предупредить: о со
26.07.2016 Китайские ученые вмешаются в ДНК людей для лечения рака

Китае больницы West China Hospital надеются с помощью инструмента редактирования ДНК под названием CRISPR/cas9 изменить «неисправную» ДНК пациентов. При этом изменения в ДНК не передаются по н
19.01.2016 Настольный набор для редактирования генов

ог Джосайя Зайнер предлагает новый подход к популяризации самой передовой части биологической науки Инструмент CRISPR для редактирования генома был изобретен три года назад и является простым,

21.09.2015 Британцы хотят редактировать гены человеческих эмбрионов

олезни еще до их рождения.Для генной модификации будет использоваться методика редактирования генов CRISPR/Cas9. Это новая технология, которая уже стала популярной благодаря высокой точности и

16.10.2013 ГМО-табак перспективен для медицины и энергетики

зможном применении для производства биоэтанола. В ходе эксперимента также было замечено, что листья ГМО-табака содержат на 500% больше сахаров. Эти сахара в дальнейшем могут быть превращены в б
09.10.2013 ГМ-кукуруза безопаснее натуральной?

Bt-кукурузы. Но новое исследование, опубликованное в журнале Economic Entomology, предполагает, что Bt-кукуруза безопаснее для окружающей среды, поскольку требует использования меньшего количес
31.01.2013 Генетически модифицированные голодные мыши живут дольше

ния жизни. В ходе экспериментов обнаружилось, что ограниченные в питании трансгенные TgTERT-мыши живут дольше, чем их обычные сверстники: на 20-50% в зависимости от возраста, в котором была проведена генная терапия. Кроме того, у трансгенных мышей было меньше патологий, связанных со старением. В частности, они теряли меньше костной массы и реже встречались нарушения чувствительности к инсул
16.05.2012 Генная терапия сделает людей суперспортсменами

Специалисты Международного центра генной инженерии и биотехнологии смогли «обмануть природу» и повысить физические возможности подопытных мышей. Другими словами, ученые создали «суперспортсменов» в 3 раза

22.11.2002 России нужны генетически модифицированные продукты

не, Индии, ЮАР, Бразилии. В Соединенных Штатах 70% кукурузы представлено генетически измененными сортами, а Европа широко использует соевый шрот также трансгенного происхождения для откорма животных. Генная инженерия признана в мире как наиболее быстро развивающийся сектор высоких технологий. Однако Россия пока испытывает потери от недоиспользования на практике потенциала данной отрасли нау
22.11.2002 России нужны генетически модифицированные продукты

не, Индии, ЮАР, Бразилии. В Соединенных Штатах 70% кукурузы представлено генетически измененными сортами, а Европа широко использует соевый шрот также трансгенного происхождения для откорма животных. Генная инженерия признана в мире как наиболее быстро развивающийся сектор высоких технологий. Однако Россия пока испытывает потери от недоиспользования на практике потенциала данной отрасли нау
19.11.2002 Генетически модифицированные продукты: есть или не есть?

отребители самостоятельно делали свой выбор. Однако во многих случаях, например, когда соя используется при производстве мясных полуфабрикатов, производители не сообщают об этом покупателям. При этом генная инженерия неуклонно завоевывает мир. По данным исследования, проведенного Международным Институтом Исследований Продовольственной Политики, в большинстве регионов мира, в том числе и в З
19.11.2002 Генетически модифицированные продукты: есть или не есть?

отребители самостоятельно делали свой выбор. Однако во многих случаях, например, когда соя используется при производстве мясных полуфабрикатов, производители не сообщают об этом покупателям. При этом генная инженерия неуклонно завоевывает мир. По данным исследования, проведенного Международным Институтом Исследований Продовольственной Политики, в большинстве регионов мира, в том числе и в З

Публикаций - 113, упоминаний - 152

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34447 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10608 26
Зоология - наука о животных 2921 25
Ботаника - Растения - Plantae 1179 22
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3085 20
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1467 18
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2036 16
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 534 12
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 574 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58685 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2181 9
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 657 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4632 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11553 7
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 390 7
Молекула - Molecula 1108 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 7
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 859 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1389 6
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1335 6
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 244 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22144 6
Физика - Physics - область естествознания 2974 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54300 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1297 5
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 103 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11020 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1252 4
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 517 4
Зоология - Энтомология - Насекомые - Дрозофилы - Drosophila - плодовые мухи 37 4
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5880 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27774 4
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 286 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2320 4
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 398 3
Nature 835 6
Phys.org 973 5
Washington Profile 142 4
TerraDaily 141 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11617 3
Медуза - Meduza 48 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 3
Комсомольская правда ИД 84 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Computer Weekly 376 2
ScienceDaily 399 2
РБК Daily 91 2
Public Library of Science - PLOS 71 1
VK - Наука Mail 5 1
Tom’s Hardware 626 1
The Guardian - Британская газета 415 1
Wired - Издание 278 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
New Scientist 1448 1
Scientific American 81 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 4
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
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Microsoft Research 145 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 4
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 9 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 3
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University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 3
University of Guelph - Университет Гуэлфа - Гуэлфский университет 4 2
USST - University of Shanghai for Science and Technology - Шанхайский научно-технический университет 7 2
Wayne State University - Государственный университет Уэйна 5 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
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King's College London - Королевский колледж Лондона 46 1
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Salk Institute for Biological Studies - Института биологических исследований Солка 6 1
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 34 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 128 1
Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 1
University of Würzburg - Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Вюрцбургский университет - Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 12 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 54 1
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 28 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
SLU - Saint Louis University - Сент-Луисский университет 9 1
JCVI - J. Craig Venter Institute - Институт Дж. Крейга Вентера 11 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
The Francis Crick Institute - Институт Фрэнсиса Крика 1 1
Allen Institute - Институт Аллена 7 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 3
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