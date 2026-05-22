Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Корпорация IBM и Министерство торговли США подписали письмо о намерениях, касающееся создания в Америке производственного предприятия, специализирующегося на квантовых чипах. Согласно договоренностям, новое предприятие Anderon разместится в штате Нью-Йорк, оно станет первой в США фабрикой, ориентированной исключительно на квантовые технологии.

Грант на производство

Министерство торговли (Минторг) США предоставило IBM грант на $1 млрд на производство квантовых чипов, пишет CNN.

В мае 2026 г. Минторг США выделил американской корпорации IBM грант в размере $1 млрд на строительство завода по производству квантовых чипов. Как следует из пресс-релиза IBM, данное соглашение призвано обеспечить Соединенным Штатам глобальное лидерство в области квантовых технологий, а также способствовать развитию национальной квантовой экосистемы.

Власти США выделяют IBM $1 млрд на производство квантовых чипов

Программа стимулирования Минторга в рамках Закона о чипах и науке (CHIPS), о чем информировал CNews, окажет поддержку научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам новой компании IBM под названием Anderon. Производство станет первой в США фабрикой, специализирующейся исключительно на квантовых технологиях. Основная цель инициативы — обеспечить Соединенным Штатам лидерство в мировом производстве квантовых пластин.

Инвестиции компании

В дополнение к $1 млрд субсидий от Минторга США сама компания IBM вложит в Anderon $1 млрд, а также инвестирует значительные средства в интеллектуальную собственность, активы и квалифицированный персонал. По мере роста нового производства, руководство IBM рассчитывает привлечь новых инвесторов после 2026 г.

Штаб-квартира компании Anderon будет расположена в городе Олбани, штат Нью-Йорк. Предприятие будет функционировать как завод по производству квантовых пластин диаметром 300 миллиметров. Как отмечает IBM, реализация проекта позволит США существенно укрепить свои позиции в качестве глобального центра квантовой индустрии. По прогнозам американского Минторга, к 2040 г. данная отрасль может принести экономике страны до $850 млрд выгоды, способствуя росту ВВП и укреплению национальной безопасности США.

Внедрение технологий

Корпорация IBM уже разработала и успешно протестировала масштабируемую технологию производства квантовых пластин, что открывает путь к их коммерциализации.

Компания Anderon планирует использовать ведущие компетенции IBM в области создания и развертывания квантовых компьютеров для организации производства квантовых пластин. Цель проекта — обеспечить поставки пластин для большого числа компаний, работающих в сфере квантовых технологий по всему миру.

Anderon начнет с поддержки производства пластин для сверхпроводящих кубитов и сопутствующей электроники, а затем расширит деятельность на другие квантовые технологии.

По состоянию на 22 мая 2026 г. корпорация IBM развернула более 90 квантовых систем. Компания сформировала глобальную экосистему клиентов и партнеров, в которую входят свыше 325 компаний из списка Fortune 500, а также стартапы, ведущие университеты и государственные учреждения. Участники экосистемы используют квантовые компьютеры IBM для решения задач в области химии, биологии, материаловедения и других перспективных научных направлений.

Рост акций

В мае 2026 г. акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, подскочили в четверг после того, как правительство США заявило о выделении почти $2 млрд в виде грантов девяти компаниям, работающим в этой области.

По информации CNBC, Национальный институт стандартов и технологий объявил о подписании писем о намерениях в своем пресс-релизе, заявив, что приобретет миноритарную неконтролирующую долю в каждой компании.

Крупнейшим бенефициаром пакета является IBM, Минторг США согласился предоставить компании $1 млрд. Акции IBM выросли примерно на 7%. Компания в 2026 г. является одним из лидеров в движении по созданию суперкомпьютеров с использованием квантовых технологий.

Компания GlobalFoundries, производитель микросхем, получит $375 млн, а другие получатели грантов, D-Wave Quantum, Rigetti Computing и Infleqtion, рассчитывают получить по $100 млн. Сообщается, что стартап Diraq получит грант в размере $38 млн. Акции D-Wave и Rigetti взлетели на 25%, а Infleqtion — примерно на 30%. Акции других квантовых компаний, не вошедших в список получателей грантов, также выросли на фоне новостей: Arqit поднялась на 30%, IonQ — на 12%, а Quantum Computing — на 17%.