Rakuten Viber Out
|13.12.2024
|В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями 1
|13.06.2018
|В Viber появилась новая функция для любителей футбола 1
|14.06.2017
|Представлена новая версия мессенджера Viber 6.9.5. для Android и iOS 1
|25.05.2017
|Viber расширяет сотрудничество с Masterсard 1
|01.02.2017
|Viber представил приложение новой версии 6.6 для Android и iOS 1
|06.10.2016
|Пополнить аккаунт Viber теперь можно за WebMoney 1
|25.05.2016
|Wallet One обновила «Единый кошелёк» для Android 1
|07.07.2014
|Viber открывает представительство в России 1
|11.02.2014
|«Убийца» Skype - сервис Viber может быть поглощен азиатским конкурентом 1
|10.12.2013
|Viber запустил звонки и стал настоящим «убийцей» Skype 1
Rakuten Viber Out и организации, системы, технологии, персоны:
|Rakuten Viber Media 10 3
|Meta Platforms - Facebook 4438 2
|Google LLC 11775 1
|Samsung Electronics 10255 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
|Webmoney 542 1
|Tencent 157 1
|PayPal 654 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
|Telegram Group 1983 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
|Zello 25 1
|Rakuten 43 1
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