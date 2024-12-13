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Rakuten Viber Out



13.12.2024 В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями 1
13.06.2018 В Viber появилась новая функция для любителей футбола 1
14.06.2017 Представлена новая версия мессенджера Viber 6.9.5. для Android и iOS 1
25.05.2017 Viber расширяет сотрудничество с Masterсard 1
01.02.2017 Viber представил приложение новой версии 6.6 для Android и iOS 1
06.10.2016 Пополнить аккаунт Viber теперь можно за WebMoney 1
25.05.2016 Wallet One обновила «Единый кошелёк» для Android 1
07.07.2014 Viber открывает представительство в России 1
11.02.2014 «Убийца» Skype - сервис Viber может быть поглощен азиатским конкурентом 1
10.12.2013 Viber запустил звонки и стал настоящим «убийцей» Skype 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Rakuten Viber Out и организации, системы, технологии, персоны:

Rakuten Viber Media 10 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Google LLC 11775 1
Samsung Electronics 10255 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Webmoney 542 1
Tencent 157 1
PayPal 654 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Zello 25 1
Rakuten 43 1
Wallet One - Единая Касса 36 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Платежный Центр РНКО 53 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 452 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 1
Application store - магазин приложений 1195 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Мобильная версия - Mobile version 364 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 305 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 238 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 281 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 68 1
Rakuten Viber 627 10
Google Android 13994 6
Apple iOS 7809 5
Microsoft Skype 2067 3
WhatsApp Messenger 1082 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
Rakuten Viber Sticker Market 2 2
Microsoft Office 3734 1
Rakuten TV 1 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple - App Store 2890 1
Webmoney Transfer 154 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Giphy 13 1
Samsung ChatON 35 1
Webmoney Keeper - WM Keeper 46 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Microsoft Windows 15657 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 269 1
Microsoft Skype Out 31 1
Rakuten Viber Кошелек 1 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 57 1
Discord 117 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Agaoua Djamel - Агауа Джамел 7 1
Колычев Алексей 4 1
Шилов Константин 26 1
Магазинник Игорь 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 5
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Израиль 2730 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Канада 4881 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 1
Япония 13282 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Украина 7608 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Спорт - Футбол 646 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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