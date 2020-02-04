Найден способ десятикратно усилить сигнал Wi-Fi и 5G за сущие копейки

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«Умная поверхность»

Специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) создали приспособление, позволяющее значительно усилить радиосигнал, в том числе и в частотных диапазонах сетей Wi-Fi и 5G. При этом устройство является относительно недорогим и энергоэффективным.

«Умная поверхность» под названием RFocus представляет собой двумерный массив из 3 тыс. миниатюрных антенн, управляемых с помощью специального ПО, пишет Engadget. Она «может работать как зеркало или линза», либо отражая сигнал либо пропуская его насквозь, чтобы затем сфокусировать на конкретных устройствах.

Прототип RFocus, по данным инженеров MIT, позволяет добиться десятикратного усиления медианной (усредненной) мощности, одновременно удваивая пропускную способность канала.

Один из авторов проекта RFocus Венкат Арун (Venkat Arun) и прототип «умной поверхности»

Как отмечают разработчики RFocus, не содержит активных усилителей сигнала, а стоимость каждой одной антенны составляет «всего несколько центов», поэтому само устройство, вероятно, будет недорогим в производстве, особенно в массовом. Отсутствие активных усилителей сигнала также положительно сказывается на уровне энергопотребления устройства.

Применение RFocus

В представлении разработчиков RFocus технология имеет множество сценариев применения. В идеале «умная поверхность» должна выпускаться в виде тонких обоев, которые можно наклеить на стену любого помещения – от небольшого офиса до промышленного склада.

Схема работы «умной поверхности»

Особенно полезной RFocus может оказаться при использовании в сфере интернета вещей, который в последние годы набирает популярность. Разнообразные датчики ввиду своих небольших габаритов сложно оснастить мощной антенной, а «умная поверхность», будучи пассивным устройством, позволяет обеспечить их нормальное взаимодействие в помещениях достаточно большой площади, без необходимости модифицировать приемо-передающие модули и существенных затрат, в том числе и на электроэнергию.

Когда именно создатели RFocus планируют вывести разработку на рынок, не сообщается. Им еще предстоит «довести до ума» дизайн устройства, сделав его привлекательным для потребителя, отмечает Engadget.

Исследователи из MIT не стали первопроходцами на этом направлении. Ранее команда из Принстонского университета во главе с профессором Кайлом Джеймисоном (Kyle Jamieson) предложила похожую технологию. Однако в рамках проекта RFocus преследуется создание более дешевой и универсальной системы, которую можно было бы использовать в самых разных условиях.