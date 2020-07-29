Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Приложение Microsoft Family Safety доступно для скачивания на iOS и Android

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Microsoft представила новое приложение, которое поможет обеспечить безопасность членов семьи в цифровом и физическом мире для iOS и Android. Решение позволяет защитить детей от нежелательного контента в интернете, установить лимит времени на использование игровых приложений, настроить уведомления по покупках, а также делиться информацией о местоположении с другими членами семьи. Приложение поможет настроить ПК на Windows 10, консоли Xbox и устройства Android.

Каждую неделю родители и дети получают электронное письмо, содержащее основную информацию об интернет-активности ребенка, которая включает данные о времени использования устройств, количество посещенных веб-сайтов, историю поисковых запросов. На основе данной сводки можно развивать вместе с детьми здоровые цифровые привычки, прививая их с раннего возраста.

В связи с переходом на дистанционное обучение использование устройств в образовательных целях стало необходимостью. Приложение позволяет устанавливать ограничения по времени для приложений, не связанных с учебой, и игр, благодаря чему обеспечивается гибкость: дети могут использовать свои устройства преимущественно для обучения, при этом количество времени, которое они могут потратить на другие приложения и игры, будет ограничено.

Приложение позволяет использовать поисковые и веб-фильтры для настройки списка разрешенных или заблокированных для детей сайтов. Функция работает в связке с браузером Microsoft Edge на Windows, Xbox и Android. Благодаря этому дети смогут более безопасно исследовать онлайн-пространство на любом устройстве.

Функция предоставляет возможность настроить получение уведомлений о совершении детьми покупок в Microsoft Store, а также необходимость одобрения операции перед покупкой. Это позволяет ограничить количество случайных покупок и прививать детям ответственные финансовые привычки.

Обмен местоположениями позволяет увидеть на карте последнее известное местоположение каждого члена семьи и сохранить любимые места, такие как "дом", чтобы легко увидеть, что все близкие находятся в безопасности.

Кроме того, на основе первой обратной связи после тестирования предварительной версии компания внесла ряд улучшений в приложение Microsoft Family Safety. Добавлена новая возможность блокировки или разблокировки определенных приложений. Приложение стало более доступным и инклюзивным: улучшен визуальный контраст, чтобы помочь пользователям с нарушениями зрения, и обеспечен дополнительный контекст для пользователей, использующих программы чтения с экрана. Увеличено количество интервалов дополнительного экранного времени, чтобы родители могли быстро отвечать на запросы о продлении. Теперь можно легко добавить 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа или 3 часа дополнительного времени. Добавлена кластеризация местоположения, при помощи которой можно быстро увидеть количество людей, когда несколько членов семьи находятся в одном месте, и увеличить экран, чтобы понять, кто конкретно.

Другие материалы рубрики

Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge

Браузер Chrome начал геноцид навязчивых уведомлений на сайтах

Хакеры научились прятать ПО для краж с кредиток в крошечных иконках браузеров

Mail.ru выпустила приложение, в котором можно перехватить денег до зарплаты

Браузер MS Edge при включенном блокировщике рекламы «ломает» YouTube

Создана торрент-сеть, которую невозможно взломать или заблокировать

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live