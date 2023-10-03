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Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro

Компания «Газинформсервис» и ГК «Астра» завершили серию испытаний корректности совместной работы собственных разработок Ankey IDM и ALD Pro. Совместимость продуктов официально подтверждает сертификат, выданный в рамках программы Ready for Astra и гарантирующий, что технологический стек полностью работоспособен. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

С помощью программного комплекса Ankey IDM можно обеспечить централизованное управление учетными записями сотрудников и контролировать состояние их прав доступа. Решение ориентировано на корпоративных заказчиков с масштабными ИТ-инфраструктурами, разнородными информационными системами и высокими ИБ-требованиями. Его применение дает возможность избежать несанкционированного подключения к ресурсам, утечки данных, дополнительных расходов, связанных с расследованием подобных инцидентов, а также возможных простоев и финансовых потерь. Ankey IDM сертифицирован ФСТЭК России (№ 4107, обновлен 21.09.2020).

ALD Pro — это набор инструментов для централизованного администрирования объектов домена в Linux-инфраструктуре. Пользователи продукта могут применять групповые политики для управления учетными записями и компьютерами персонала, дистанционно подключаться к рабочим местам, в автоматическом режиме устанавливать на них ОС, различные приложения и т. д.

Совместное решение в полной мере подходит для импортозамещения: Ankey IDM зарегистрирован в «Реестре российского программного обеспечения» под номером 680, а ALD Pro —под номером 12159.

«Мы с коллегами из ГК «Астра» работаем над общими проектами уже многие годы. Большинство заказчиков из самых разных отраслей экономики сегодня проводят миграцию с Active Directory на российские решения, и мы как крупный разработчик 100% российской IDM-системы поддерживаем их инициативы и оказываем всестороннюю помощь в достижении технологического суверенитета», – отметил Иван Корешков, менеджер по продукту ООО «Газинформсервис».

«Интеграция службы каталога ALD Pro с IDM-системой открывает новые возможности для автоматизации процессов создания учетных записей и предоставления сотрудникам прав доступа, а также расширяет SSO-функциями активных коннекторов для управления сторонними системами», — сказал Евгений Паутов, директор департамента разработки средств управления ГК «Астра».

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«Для ГК «Астра» подтверждение совместимости ALD Pro с одобренной ФСТЭК IDM-системой — это один из важных шагов в реализации потребностей многих ключевых заказчиков, которые должны использовать в своих инфраструктурах отечественные решения. Наши клиенты, вне зависимости от численности штата и сферы деятельности, получают симбиоз зрелых сертифицированных продуктов, по удобству не уступающих софту иностранных вендоров, покинувших российский рынок», — сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «Газинформсервис» — отечественный разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения инфобезопасности и комплексной инженерно-технической охраны. Компания специализируется на создании систем ИТ-защиты объектов и ИБ-решений для корпораций из энергетической и транспортной отраслей, телекома, органов государственной власти, промышленных предприятий, а также учреждений финансового сектора.

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