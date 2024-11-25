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Безопасность Администратору
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«Газинформсервис» обновил комплекс управления доступом Ankey IDM

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление программного комплекса Ankey IDM. Этот пакет обновлений включает в себя ряд важных улучшений, направленных на повышение эффективности работы с системой управления идентификацией и доступом.

Ankey IDM теперь позволяет проводить более детальную оценку рисков доступа, учитывая роли пользователей, дату сертификации и анализируя изменения индекса риска при каждом запросе, что способствует принятию более взвешенных решений при согласовании. В отличие от многих других решений, Ankey IDM обеспечивает удобное управление всеми учётными записями пользователей и их доступом независимо от количества, обеспечивая их надёжную защиту благодаря поддержке множественных трудоустройств.

В системе теперь есть многоязычный интерфейс, который позволяет пользователям выбирать удобный язык из списка установленных, при этом русский и английский языки доступны «из коробки», а расширение списка поддерживается через стандарт i18n.

Удобные виджеты предоставляют доступ к ключевым показателям работы системы и административных процессов, выводя информацию на отдельные дашборды для удобного мониторинга активных задач, заявок, времени обработки, рисков и инцидентов. Система отображает отозванные роли и историю трудоустройства пользователя, упрощая работу и повышая прозрачность.

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Код системы оптимизирован для повышения производительности и снижения нагрузки на серверы. Наконец, Ankey IDM теперь позволяет настроить отображение данных в интерфейсе под индивидуальные потребности пользователей.

«Мы продолжаем повышать эффективность и удобство нашего программного комплекса Ankey IDM. Параллельно расширяется список поддерживаемых систем, развиваются технологические партнёрства и углубляется сотрудничество с ведущими вендорами в сфере информационной безопасности. Мы строим наши взаимодействия для реализации проектов в сфере ИБ в части аутентификации, авторизации и управления доступом пользователей к информационным ресурсам самых искушенных заказчиков», — отметил Иван Корешков, менеджер по продукту Ankey IDM.

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