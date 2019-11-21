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В салонах МТС стартовали продажи лотерейных билетов

Телеком Мобильная связь Ритейл Розница

В салонах МТС стартовали продажи лотерейных билетов. Тестовые продажи велись в пяти московских салонах оператора с начала ноября. Результаты признаны успешными, поэтому теперь лотерейные билеты продаются более, чем в 3 тыс. точек продаж МТС по всей России.

«Запуск продаж в салонах МТС позволит нам расширить географию распространения лотерей, а у наших клиентов появятся новые удобные точки для покупки билетов. Сотовому оператору сотрудничество со "Столото" поможет привлечь новую лояльную аудиторию — участников государственных лотерей, — сказал директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

В салонах МТС можно приобрести билеты шести государственных лотерей: «Русского лото», «Золотой подковы», «Жилищной лотереи», «Гослото «4 из 20», «Гослото «6 из 45» и «Гослото «5 из 36». Билеты расположены в прикассовых зонах салонов.

Пока в салонах МТС нельзя получить выигрыш по билету. Подключение этой опции планируется в 2020 г.

Напомним, что билеты продаются в салонах «Связного», «Мегафона», Tele2, «Билайна» и «Ростелекома».

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