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«Синимекс» запустила систему для оптимизации распределения лотерейных билетов

ПО Софт

Компания «Синимекс» разработала и запустила в эксплуатацию систему, повышающую эффективность распределения лотерейных билетов «Столото» – крупнейшего распространителя государственных лотерей.

Сегодня билеты государственных лотерей можно приобрести во всех 85 субъектах РФ через более чем 90 тыс. точек продаж.

Система, построенная на собственных моделях машинного обучения, позволяет прогнозировать количество проданных билетов в одном из крупнейших розничных каналов – почтовых отделениях России.

«Автоматизация и машинное обучение сейчас очень востребованы, особенно в ритейле. Текущая система позволяет обеспечить бережливый подход к бизнес-процессам и надлежащее качество, которое мы используем в своей работе», – сказал руководитель отдела непроизводственного ритейла «Столото» Максим Усманов.

Благодаря динамической оценке множества параметров (логистика, особенности производства, маркетинговые составляющие и пр.) система оценивает спрос более чем в 40 тыс. розничных точках на шесть месяцев вперед.

В рамках разработки и интеграции системы удалось выстроить процесс распределения билетов так, что риски по избыткам и недостаткам спроса сводятся к минимуму.

«Перед нами стояла амбициозная и непростая задача. Для ее решения мы разработали специализированные библиотеки машинного обучения и подходы для задач, уникальных для бизнеса «Столото». Уверен, наша система будет эффективна для заказчика и поможет в развитии прогнозной аналитики в компании», – сказал Кирилл Дубовиков, директор по технологиям «Синимекс Дата Лаб».

Посредством оперативной обработки большого количества данных и наличия удобного интерфейса, система стала надежным инструментом как для аналитики, так и бизнеса заказчика.

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