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Сенчугова Анастасия



23.04.2025 Анастасия Сенчугова, «Национальная Лотерея»: Мечты не обесцениваются. И бонусы тоже 1
15.10.2019 SAS представила в Москве инструменты для клиентской аналитики 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сенчугова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - С8 Капитал 24 1
SAS Institute 983 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5489 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2210 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 250 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6984 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5196 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7264 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3241 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4906 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 1
SAS 360 Discover 1 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 53 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6452 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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