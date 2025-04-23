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Сенчугова Анастасия
|23.04.2025
|Анастасия Сенчугова, «Национальная Лотерея»: Мечты не обесцениваются. И бонусы тоже 1
|15.10.2019
|SAS представила в Москве инструменты для клиентской аналитики 1
Сенчугова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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