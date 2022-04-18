В сети «Пив&Ко» внедрено централизованное управление кассами и весами

Сеть магазинов «Пив&Ко» перешла на централизованную архитектуру управления кассами и весами. В результате проекта кратно снизилась нагрузка на ИТ-специалистов ритейлера, обеспечено удобное управление парком оборудования, в том числе весами «Масса-К». Прогрузка сети новыми товарами и ценами ускорилась в 4 раза — с 3 часов до 45 минут. Проект реализован на решениях CSI. В новой кассовой системе Set Retail поддерживается сценарий продажи на кассах лотерейных билетов «Столото», настроена интеграция с Sailplay — внешней программой лояльности сети «Пив&Ко».

«Пив&Ко» – федеральная сеть магазинов разливного пива: 53 магазина собственной розницы и более 500 магазинов, открытых по франшизе. Общее количество касс приближается к 1 тыс. Прежняя система управления кассовой и весовой зонами требовала прямого взаимодействия учетной системы компании с каждой кассой магазина. Настройку и обновление можно было осуществить только при посещении каждого магазина. Программные решения CSI позволили ритейлеру организовать в собственных магазинах сети комплексное управление кассами и весами удаленно — через несколько серверов, установленных в одной точке. Ускорилась работа касс, нагрузка на ИТ-специалистов снизилась.

«При выборе программного решения мы долго изучали рынок и рассматривали предложения разных компаний, – сказал Виталий Долматов, начальник отдела ПО компании «Пив и ко ритейл». – Важно было собрать достоверные отзывы от людей, которые уже работали с предложенными нам продуктами. Опрашивали не только ИТ-специалистов, но и кассиров. Set Retail получила высокую оценку с обеих сторон».

Set Retail дает возможность подключения через API любой внешней системы лояльности. Настройка прямой интеграции с Sailplay позволила сохранить все действующие функции маркетинговых программ ритейлера, а также был запущен процесс регистрации новых клиентов сразу на кассе.

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«В ходе работы с «Пив&Ко» возникло много кейсов, которых нет в стандартных проектах, – отметил Аркадий Надольский, руководитель проектов CSI. – В команде с программистами «Масса-К» мы перестроили алгоритм связки в работе весов. Обновили устаревшую прошивку банковских терминалов для ускорения обработки безналичных платежей. Организовали синхронизацию в работе сенсорных и клавиатурных касс. Хочется поблагодарить всех участников проекта за слаженную работу».

Тираж Set Retail на магазины собственной сети был завершен в декабре 2021 г., работа осуществлялась силами партнера CSI, компанией «Слон-электроникс». Обновление кассового ПО в магазинах, открытых по франшизе, планируется на 2022 г.