Слон-электроникс
«Слон-электроникс» — ИТ-интегратор, специализирующийся на комплексном оснащении бизнеса программным обеспечением и оборудованием для автоматизации процессов, а также сервисном обслуживании этого оборудования. Офисы компании находятся в Екатеринбурге и Краснодаре.
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 292 2
|1С 8722 1
|S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 50 1
|Надольский Аркадий 1 1
|Вааг Игорь 11 1
|Ожегов Дмитрий 1 1
|Долматов Виталий 1 1
