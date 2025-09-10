Сеть магазинов «Пив&Ко» автоматизировала процессы с помощью решений «Атол»

Компания «Атол» объявляет об автоматизации сети магазинов разливного и бутылочного пива «Пив&Ко». В рамках проекта было внедрено программное обеспечение Frontol, что позволило компании полностью адаптировать бизнес-процессы под требования по обязательной маркировке алкогольной продукции. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Сеть «Пив&Ко» работает на рынке с 2009 г. и насчитывает более 575 торговых точек в 48 регионах России, а также в Казахстане и Белоруссии. После внедрения новых законодательных требований в области маркировки пива руководство компании приняло решение о масштабной автоматизации ключевых процессов. Основной целью стало исключение ошибок, ускорение документооборота и прозрачный контроль за реализацией продукции.

Решение было внедрено совместно с партнером «Атол» — компанией «Слон-электроникс». Внедрение прошло в штатном режиме без остановки торговых процессов. Сначала было обновлено программное обеспечение до актуальной версии Frontol, затем добавлены признаки маркируемой продукции, реализована функция учета розлива с привязкой кегов к кранам. Финальным этапом стало удаленное обучение сотрудников.

Сегодня все точки сети работают по новой схеме: при поступлении кеги на точку продавец сканирует код, закрепляет кегу за конкретным краном, и с момента начала продаж данные о реализации автоматически передаются в систему «Честный Знак» через ОФД. Продажа бутылочного пива также автоматизирована — информация о товаре приходит через ЭДО, интегрируется с «1С» и выгружается в кассы с полной маркировкой.

«Атол давно зарекомендовал себя как надежный технологический партнер в торговле. Нам было важно выбрать решение, которое не даст сбоев, выдержит требования законодательства и будет устойчиво в эксплуатации. Мы полностью довольны результатами: процессы стали быстрее, прозрачнее и требуют меньше ручного труда. Контроль продаж теперь на новом уровне», – сказали представители «Пив&Ко».