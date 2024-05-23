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Минвайл

«Минвайл»   — многопрофильная IT-корпорация, специализирующаяся на системной интеграции, разработке и поддержке веб-базированных высоконагруженных цифровых систем и мобильных приложений для крупных корпоративных и государственных заказчиков.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.05.2024 «Столото» перешел на отечественный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
18.03.2020 «Минвайл» внедрила российское ПО для мониторинга информатизации госорганов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Минвайл и организации, системы, технологии, персоны:

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
УльтимаТек - UltimaTec. 53 1
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 41 1
Yandex - Яндекс 9216 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Salesforce - Tableau Software 123 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Газпром нефть 725 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Редактор электронных таблиц - Tabular editor 135 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
Yandex DataLens 66 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 1
Петрова Юлия 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Азартные игры - Лотерея 222 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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