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Минвайл
«Минвайл» — многопрофильная IT-корпорация, специализирующаяся на системной интеграции, разработке и поддержке веб-базированных высоконагруженных цифровых систем и мобильных приложений для крупных корпоративных и государственных заказчиков.
СОБЫТИЯ
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|23.05.2024
|«Столото» перешел на отечественный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
|18.03.2020
|«Минвайл» внедрила российское ПО для мониторинга информатизации госорганов 1
Минвайл и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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