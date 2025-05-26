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Коньков Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Ожидания ИТ-отрасли: «железо»+софт и сертификация 1
|23.09.2019
|Зачем ведущему вузу страны единая платформа по управлению печатью? 2
Коньков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Системы документооборота 500 1
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 345 1
|Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 2
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
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